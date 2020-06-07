ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мингорисполком: 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились за господдержкой

07.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Примерно 1,6 тыс. субъектов хозяйствования уже обратились в Минский горисполком за поддержкой. При этом почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки арендной платы по объектам недвижимости, находящимися в госсобственности.



За отсрочкой, рассрочкой и налоговым кредитом обратились 239 представителей бизнеса, снижением налога на недвижимость и земельного налога – 191, снижением арендной платы за земельные участки - 87.

«Положительные решения приняты по 877 обращениям, остальные находятся в стадии рассмотрения», - сообщил зампред Мингорисполкома Юрий Трущенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерно 1,6 тыс. субъектов хозяйствования уже обратились в Минский горисполком за поддержкой. При этом почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпион возвращается? Брест растоптал «Минск»: вернувшаяся пушка Нойока, суперпасы Мили и дубль Савицкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика