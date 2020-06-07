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Мингорисполком: 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились за господдержкой
Источник материала: Партизан
Примерно 1,6 тыс. субъектов хозяйствования уже обратились в Минский горисполком за поддержкой. При этом почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки арендной платы по объектам недвижимости, находящимися в госсобственности.
За отсрочкой, рассрочкой и налоговым кредитом обратились 239 представителей бизнеса, снижением налога на недвижимость и земельного налога – 191, снижением арендной платы за земельные участки - 87.
«Положительные решения приняты по 877 обращениям, остальные находятся в стадии рассмотрения», - сообщил зампред Мингорисполкома Юрий Трущенко.
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Примерно 1,6 тыс. субъектов хозяйствования уже обратились в Минский горисполком за поддержкой. При этом почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки...
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