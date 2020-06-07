Люди, которые очень сильно хотели пообщаться с Лукашенко. Два фото









Александр Лукашенко 6 июня посещал Могилевскую область. В принципе рядовой визит не принес каких-либо откровений и остался бы в памяти исключительно попыткой выгулять «стильный бомбер» (Пул Первого постарался), если бы ни одна деталь. И это вовсе не бомбер.





Вот что написал о встрече Телеграм-канал, приближенный к Лукашенко:





«Прямо у храма, где Лукашенко в родительскую субботу поставил свечу, президента обступили люди. Это не только прихожане, пришли и те, кто узнал, что Лукашенко приехал. Очень большое желание пообщаться!»





А теперь давайте посмотрим на фото с той встречи.

















Вот они — жаждущие пообщаться! Прямо обступили, проходу не дают! А на лицах — страсть какое желание пообщаться!





А теперь давайте сравним это фото с другим — тоже со встречи Лукашенко с избирателями, только 25-летней давности.





Почувствовали разницу?

Это, пожалуй, все, что нужно знать о народной любви.





















Кстати, любопытно еще одно фото с нынешней поездки Лукашенко на его родину.





Смотришь на снимок и понимаешь, что лучшей иллюстрации сегодняшней ситуации в Беларуси и не придумаешь. Отдельно чиновники, отдельно церковь, отдельно люди — безучастные и равнодушные. А посреди — одинокий Лукашенко, отлично знающий цену народной поддержки.