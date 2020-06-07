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Первая на вершине: CEO AMD Лиза Су названа самым высокооплачиваемым гендиректором 2019 года

07.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лиза Су возглавила ежегодный рейтинг наиболее высокооплачиваемых руководителей среди компаний S&P 500 по версии Associated Press и Equilar: за прошлый год она заработала $58,8 млн, пишет TechSpot.



Согласно АР, Лиза Су стала первой женщиной в истории, попавшей на вершину списка. От второго места, принадлежащего СЕО Дэвиду Заславу, её отделяет почти $13 млн.

Компенсационный пакет Су, который в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличился в 4 раза, привязан к метрикам компании. $53 млн пришлись на выплаты акциями, ещё $3 млн — на опционы. Оклад Су составил $1 млн, премии — $1,2 млн.

Лиза Су заняла пост СЕО AMD в 2014 году, когда компания находилась на грани банкротства. За пять лет акции AMD выросли с $3 до примерно $55 и демонстрируют самый динамичный рост за последние два года.

Кроме того, за это время AMD вышла из тени Intel и превратилась в её достойного соперника. Это подтверждают как опросы и рейтинги продаж, так и личный выбор видных деятелей ИТ-индустрии.

7 из 10 самых популярных CPU на Amazon принадлежат AMD. Источник: TechSpot
Всего из 329 гендиректоров в нынешнем списке АР только 20 женщин. Медианная зарплата женщин, попавших в топ, — $13,9 млн, мужчин — $12,3 млн.

Для «чистоты» в рейтинге учитывались только СЕО, пробывшие в должности два полных года, чтобы исключить из расчёта начальные поощрительные бонусы. На самом деле, среди компаний S&P 500 есть СЕО, которые в 2019 году получили больше Су.
 
 
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Лиза Су возглавила ежегодный рейтинг наиболее высокооплачиваемых руководителей среди компаний S&P 500 по версии Associated Press и Equilar: за прошлый год она заработала $58,8...
 
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