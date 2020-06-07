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Страны ОПЕК+ договорились о продлении рекордного сокращения добычи нефти. Мексика отказалась

07.06.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны ОПЕК+ договорились о продлении рекордного сокращения добычи нефти. Мексика отказалась

Члены альянса ОПЕК+ договорились о снижении добычи «черного золота» на 9,7 млн. баррелей в день, эта норма будет соблюдаться до конца июля. Ранее планировалось, что в июле сокращение составит только 7,7 млн. баррелей в сутки. Мексика отказалась принимать эти условия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в организации и Bloomberg.

Страны, входящие в альянс ОПЕК+, предварительно договорились продлить еще на месяц сокращение добычи нефти.

При этом Мексика отказалась принимать эти условия. Министр энергетики Мексики Росио Нале заявила, что страна не будет придерживаться подобного курса и будет продолжать соблюдать апрельские соглашения. Тогда страна согласилась на  сокращение добычи «черного золота» в своих недрах на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как предлагал альянс ОПЕК+.

Согласно черновому варианту коммюнике, члены ОПЕК+, не полностью реализовавшие свои обязательства в мае и июне, произведут дополнительное сокращение добычи в период с июля по сентябрь, тем самым компенсируя несоблюдение квот.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

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Члены альянса ОПЕК+ договорились о снижении добычи «черного золота» на 9,7 млн. баррелей в день, эта норма будет соблюдаться до конца июля. Ранее планировалось, что в...
 
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