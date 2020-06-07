ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прогноз по валютам: доллару предстоят нелегкие времена

07.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси на уходящей неделе доллар снизился, а евро вырос. Что дальше будет с курсами иностранных валют в июне? Об этом в комментарии Myfin.byрассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.




– На уходящей неделе были достаточно активные изменения на внешних валютных рынках. В частности, сильно росла европейская валюта. Пара евро/доллар выросла с 1,1110 до 1,1350, или на 2,2%.

Еще сильнее укреплялся российский рубль. Доллар в России подешевел с 70,7 до 68,6 российского рубля, или на 2,9%.

Евро к российскому рублю снизился с 78,5 до 77,9, или на 0,8%.

Причиной такого укрепления российской валюты стал рост стоимости нефти - в преддверии министерской встречи в формате ОПЕК+, которая планирует продлить на июль максимальное сокращение добычи нефти. Эти меры действовали в мае-июне. На этом фоне цена нефти марки Brent превысила 41 доллар за баррель.

В результате на белорусском валютном рынке доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.

Доллар снизился за неделю на 1,2%, евро подорожал на 0,96%, российский рубль вырос на 1,76%.


В результате валютная корзина выросла на 0,7%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.

Кстати, в минувший четверг российский рубль обновил по отношению к белорусскому максимумы с начала текущего года.

На следующей неделе, если министерский комитет ОПЕК+ примет решение продлить сокращение добычи нефти, может продолжить дорожать нефть, вслед за ней продолжит расти российский рубль.

В этом случае:

доллар может снизиться до 2,35 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,73 белорусского рубля;

а российский рубль может подорожать до 3,53 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на уходящей неделе доллар снизился, а евро вырос. Что дальше будет с курсами иностранных валют в июне? Об этом в комментарии Myfin.byрассказал старший...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поротников: Бабарико – это кейс, который официальный Минск может продать Западу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика