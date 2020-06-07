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В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину
07.06.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 6 июня, около 23 часов, на пешеходном переходе на улице Чернышевского.
Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, автомобиль такси ехал со стороны рынка «Универсальный» и возле дома №16 на пешеходном переходе сбил пожилого человека. Пострадавшего с места ДТП увезла скорая.
Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
В автомобиле такси кроме водителя ехали пассажиры.
На месте аварии работали сотрудники милиции.
Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ
По факту ДТП проводится проверка.
Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ
Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ
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Авария произошла 6 июня, около 23 часов, на пешеходном переходе на улице Чернышевского. Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев,...
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