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В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

07.06.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 6 июня, около 23 часов, на пешеходном переходе на улице Чернышевского.

В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль такси ехал со стороны рынка «Универсальный» и возле дома №16 на пешеходном переходе сбил пожилого человека. Пострадавшего с места ДТП увезла скорая.

В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ

В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

Фото: Александр КОРОБ

В автомобиле такси кроме водителя ехали пассажиры.

На месте аварии работали сотрудники милиции.

В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.

В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ

В Барановичах автомобиль такси сбил мужчину

Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  Авария произошла 6 июня, около 23 часов, на пешеходном переходе на улице Чернышевского. Авария на улице Чернышевского. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев,...
 
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