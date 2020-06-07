Источник материала: ОНТ

Огурец – один из популярных продуктов, который входит в состав многих салатов и коктейлей. Хотя обычно считается, что это овощ, огурец на самом деле фрукт (ягода).

Что происходит с организмом, когда вы едите огурцы – читайте в справке ОНТ.

Огурец богат полезными питательными веществами, а также антиоксидантами, которые могут помочь в лечении и даже предотвращении некоторых заболеваний.

Вы получите много питательных веществ и увлажнение

Один неочищенный сырой огурец весом 300 грамм содержит:

Калории: 45

Жир: 0 грамм

Углеводы: 11 грамм

Белок: 2 грамма

Клетчатка: 2 грамма

Витамин С: 14% от суточной нормы потребления

Витамин К: 62% от суточной нормы потребления

Магний: 10% от суточной нормы потребления

Калий: 13% от суточной нормы потребления

Марганец: 12% от суточной нормы потребления

Стандартный размер порции составляет около одной трети огурца, поэтому употребление в пищу такого количества этого продукта обеспечит примерно треть перечисленных выше питательных веществ.

Кроме того, огурцы содержат много воды. Они состоят примерно из 96% жидкости. Употребление огурцов даст организму необходимое увлажнение.

Чтобы максимизировать получение питательных веществ, огурцы следует есть неочищенными. Без кожуры уменьшается количество клетчатки, а также некоторых витаминов и минералов.

Огурцы улучшают пищеварение

Огурец содержит много клетчатки, вместе с водой она помогает кишечнику лучше работать. Если есть огурцы каждый день, то это поможет решить такую проблему, как запор, поскольку обезвоживание – основной фактор риска возникновения запора.

Огурцы помогают похудеть

Огурец – это один из продуктов, который помогает избавиться от лишнего веса. Он очень низкокалорийный. Одна чашка огурцов (104 грамма) содержит всего 16 калорий, в то время как целый огурец весом 300 граммов содержит всего 45 калорий.

Это означает, что вы можете есть много огурцов, не опасаясь набора веса, при этом получать необходимые калории.

Кроме того, потере веса способствует высокое содержание воды в огурцах.

К примеру, в ходе одного из исследований на эту тему, где эксперты проанализировали результаты 13 научных работ (использовались данные 3628 добровольцев), было доказано, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием воды и низким содержанием калорий связано со значительным снижением массы тела .

Помогают снизить уровень сахара в крови

В ходе нескольких исследований на животных было доказано, что огурцы помогают снизить уровень сахара в крови и предотвратить некоторые осложнения диабета.

Эксперты выяснили во время нескольких экспериментов на животных, что огурцы эффективно снижают и контролируют уровень сахара в крови, а употребление кожуры огурцов помогло предотвратить ухудшение течения диабета.

Огурцы помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Польза огурцов для здоровья состоит в том, что они содержат магний, калий и витамин К. Эти элементы жизненно необходимы для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы. Принимая магний и калий можно снизить артериальное давление. Регулярное употребление огурцов снижает уровень плохого холестерина. Кроме того, витамин К очень важен для свертывания крови и регуляции уровня кальция в крови.

Ваши волосы и ногти станут лучше выглядеть

Когда иммунитет в порядке, это видно по состоянию организма, например, волос и ногтей. Огурец содержит витамины А, В, С, К, марганец, медь и калий, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы, что, в свою очередь, положительно сказывается на волосах, ногтях и коже.

Уменьшают стресс

Витамин B1, витамин B5 и витамин B7, содержащиеся в огурцах, помогают снизить беспокойство и уменьшить стресс. Употребление огурцов помогает организму лучше противостоять тревоге и депрессии.

Огурцы помогают избавиться от токсинов и свободных радикалов

Выведение токсинов при употреблении огурцов происходит за счет того, что в этом продукте содержится много воды. Огурцы, как упоминалось выше, считаются отличным средством для борьбы с обезвоживанием или усталостью. Еще одно важное полезное свойство огурца – выведение токсинов.

Кроме того, огурцы содержат антиоксиданты, которые борются с вредными свободными радикалами , предотвращая их накопление в организме и тем самым снижая риск хронических заболеваний.

Побочные эффекты огурцов

Огурцы не стоит есть на ночь. Специалисты по питанию советуют употреблять их не позже чем за 2-3 часа до сна. Дело в том, что огурцы содержат много воды, дают ощущение сытости, из-за этого возникает тяжесть в животе, сон может быть испорчен. К тому же, есть риск, что сон прервется и будет неполноценным, поскольку может часто хотеться ходить в туалет.

С осторожностью огурцы следует есть тем, у кого чувствительный желудок. Огурец содержит ингредиент, называемый кукурбитацин, который придает продукту характерную горечь, а также он может вызвать проблемы с пищеварением, например, вздутие живота и метеоризм.

Не следует также сразу пить воду после употребления огурцов, поскольку они сами содержат много жидкости, а добавив еще, вы просто разбавите присутствующие в них питательные вещества и получите меньше пользы.

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