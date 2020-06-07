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Китайский завод Volvo перешел на использование возобновляемой электроэнергии

07.06.2020 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятие Volvo в китайском Чэнду полностью перешло на использование возобновляемой электроэнергии. В результате доля электричества от возобновляемых источников в потреблении всей производственной сети компании в мире возросла до 80%.


Стопроцентное использование энергии из возобновляемых источников на заводе в Чэнду (ранее предприятие использовало электроэнергию от возобновляемых источников на 70%) — один из шагов по созданию климатически нейтрального производства к 2025 году. Согласно реализуемой стратегии, Volvo планирует за период с 2018 по 2025 гг. снизить общее количество выбросов CO2 из расчета 40% на один выпущенный автомобиль и к 2040 году стать компанией с нулевым влиянием на экологию.


Шведский производитель ведет постоянную работу по снижению выбросов углекислого газа от своей производственной сети и в последние годы смог достичь значительных результатов. Например, в 2018 году на заводе Volvo в бельгийском Генте было установлено 15 тысяч солнечных батарей, а предприятие в шведском Шевде в 2018 году первым среди производственных площадок компании вышло на уровень нулевого воздействия на климат.


А еще «климатический» план Volvo предусматривает увеличение к 2025 году доли электромобилей до 50% от общего объема продаж фирмы. Остальные 50% должны приходиться на автомобили с гибридными силовыми установками.

 
 
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Предприятие Volvo в китайском Чэнду полностью перешло на использование возобновляемой электроэнергии - доля электричества от возобновляемых источников в...
 
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