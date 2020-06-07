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Команда из Ковердяк пропустила от гомельского Локомотива 15 мячей!
07.06.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера к розыгрышу нового Кубка Беларуси подключились команды второй лиги.
«Першы рэгiён» из Ковердяк (Брестский район) был бит по всем статьям гомельским «Локомотивом» с сумасшедшим четом – 0:15!
Пинский «Стэнлес»-ДЮСШ в серии пенальти обыграл в гостях «Дорожник» из Мозыря (основное и доп. время 1:1, по пенальти 5:4).
«Новая Припять» из Ольшан обыграла рогачевский «Днепр» - 4:2.
«Ивацевичи» уступили в Копыле «Строителю» - 1:2.
«Барановичи»в дополнительное время обыграли на выезде «Спарту» из Волковыска – 4:1.
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Вчера к розыгрышу нового Кубка Беларуси подключились команды второй лиги. «Першы рэгiён» из Ковердяк (Брестский район) был бит по всем статьям гомельским...
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