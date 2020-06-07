Команда из Ковердяк пропустила от гомельского Локомотива 15 мячей!

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера к розыгрышу нового Кубка Беларуси подключились команды второй лиги.





«Першы рэгiён» из Ковердяк (Брестский район) был бит по всем статьям гомельским «Локомотивом» с сумасшедшим четом – 0:15!

Пинский «Стэнлес»-ДЮСШ в серии пенальти обыграл в гостях «Дорожник» из Мозыря (основное и доп. время 1:1, по пенальти 5:4).

«Новая Припять» из Ольшан обыграла рогачевский «Днепр» - 4:2.

«Ивацевичи» уступили в Копыле «Строителю» - 1:2.

«Барановичи»в дополнительное время обыграли на выезде «Спарту» из Волковыска – 4:1.