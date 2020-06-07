|
Минск: Задерживают сборщиков подписей за Тихановскую. Нервы не выдержали?
Источник материала: Партизан
7 июня на минской Комаровке проходят пикеты выдвиженцев в президенты Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Сергея Черечня и Светланы Тихановской. Рыночная площадь постепенно заполняется людьми, выстраивающимися в очередь, чтобы поставить свои подписи за альтернативных кандидатов.
Пикет на Комаровке / Еврорадио
В это же время на площадке проходит акция с участием Павла Северинца. Люди скандируют "Свободу Тихановскому" и "Солидарность".
В то же время участники команды Светланы Тихановской сообщают о задержаниях. На подъезде к рынку был задержан Олег Бобровский, который вёз на бусе столы и палатки для пикета — его остановили сотрудники ГАИ.
"Когда мы подошли, я спросила, что случилось. Никто не ответил. Олег открыл окно в машине и сказал, что проехал под знак, его остановили сотрудники ГАИ и попросили выйти из машины. Они сказали, что заберут машину с эвакуатором, а его отвезут в местный отдел милиции. Мы вели съёмку. Нам сказали, что идет административный процесс, и съемка запрещена. Олега увезли, автомобиль эвакуирован вместе с вещами", — рассказала "Радио Свобода" одина из представителей инициативной группы Тихановской.
Кроме того, одного из сборщиков подписей за Тихановскую затащили в синий бус мужчины в штатском.
Около Комаровки — на улице Кульман — замечены автозаки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июня на минской Комаровке проходят пикеты выдвиженцев в президенты Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Сергея Черечня и Светланы Тихановской. Рыночная площадь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)