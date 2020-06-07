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Не поверите, но у нас жара... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня

07.06.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня. В этот день во многих районах Беларуси прогнозируется жаркая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Не поверите, но у нас жара... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня

В понедельник днем по юго-востоку Беларуси во многих районах, а на остальной территории местами максимальная воздуха достигнет 30-32 градусов тепла, в ночное время будет 14-19 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

Не поверите, но у нас жара... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня

В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Жаркая погода сохранится и 9-10 июня.

 
 
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  Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня. В этот день во многих районах Беларуси прогнозируется жаркая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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