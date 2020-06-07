В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительно, но очевидцы уверяют - пострадавших медики госпитализировали, но все живы. Будем надеяться, что так и есть.





ДТП произошло сегодня, 7 июня 2020 года в Ивановском районе у д. Горовато.





Очень похоже, что ДТП попутное, может быть один из автомобилей был припаркован, а второй его не заметил.





На месте происшествия работали медики и сотрудники ГАИ .





Информация будет дополнена.





















фото - очевидцы