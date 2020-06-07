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В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

07.06.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительно, но очевидцы уверяют - пострадавших медики госпитализировали, но все живы. Будем надеяться, что так и есть.

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

ДТП произошло сегодня, 7 июня 2020 года в Ивановском районе у д. Горовато.

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

Очень похоже, что ДТП попутное, может быть один из автомобилей был припаркован, а второй его не заметил.

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

На месте происшествия работали медики и сотрудники ГАИ.

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

Информация будет дополнена.

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

фото - очевидцы

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара
В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара

В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара
 
 
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  Удивительно, но очевидцы уверяют - пострадавших медики госпитализировали, но все живы. Будем надеяться, что так и есть. ДТП произошло сегодня, 7 июня 2020 года в...
 
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