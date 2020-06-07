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В Ивановском районе попутное ДТП - автомобили буквально расплющило от удара
07.06.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Удивительно, но очевидцы уверяют - пострадавших медики госпитализировали, но все живы. Будем надеяться, что так и есть.
ДТП произошло сегодня, 7 июня 2020 года в Ивановском районе у д. Горовато.
Очень похоже, что ДТП попутное, может быть один из автомобилей был припаркован, а второй его не заметил.
На месте происшествия работали медики и сотрудники
Информация будет дополнена.
фото - очевидцы
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