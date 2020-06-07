«Незабытая история». Совместный проект газеты «Радзіма» и районного музея. Демографический учет XIX века

Источник материала: Радзiма





Говорят, когда что-то происходит один раз, это случайность, повторяется дважды — совпадение, трижды — закономерность. Нечто похожее произошло и с нашими публикациями, подготовленными на основе материалов, предоставленных Глусским районным историко-краеведческим музеем. Сначала это был экскурс в далекий 1945 год с помощью одного из июньских номеров «Соцыялістычнай вёскі». Затем, опять же с помощью хранящихся в музее документов, мы узнали, как выглядели паспорта глусских мещан в XIX веке. Когда на основе еще одного интересного бумажного экспоната родился очередной материал, мы (сотрудники редакции и музея) поняли, что это уже не случайность и не совпадение, а закономерность. И закономерность эту было решено преобразовать в совместный (редакции и районного музея) проект, тем более что экспонатов, рассказывающих нам о нашей истории, в краеведческом музее достаточно. Этот проект мы назвали «Незабытая история». Читайте, узнавайте и не забывайте нашу историю.

В конце XIX века в Глуске было две православные церкви: Богоявленская и Воскресенская. Про первую глусчанам известно больше, так как она просуществовала до 1960-х годов, а вот про вторую некоторые даже никогда и не слышали. Воскресенская церковь (само здание и цвинтар) занимала территорию примерно ту, где сейчас расположены здание районного Дома культуры и Глусского РОВД. Долгое время при церквях, в том числе и наших, велся учет рождений, браков, смертей. Это и понятно, ведь именно священник при крещении давал имя родившемуся ребенку, совершал венчание и провожал умерших в лучший мир. Например, в глусской Воскресенской церкви метрические книги и прочие церковные документы хранились аж с 1813 года. Сейчас те из них, что сохранились до наших времен, находятся в Национальном историческом архиве, но и в фондах Глусского историко-краеведческого музея есть один документ — это выписка из метрической книги глусской Воскресенской церкви.

На документе написано: «Метрическая выпись для составления призывного списка к исполнению в 1898 году воинской повинности по приходу Глусской Воскресенской церкви Бобруйского уезда Минской губернии». Судя по записям, призывниками на то время были молодые люди 1877 года рождения. Кроме имени потенциальных призывников, в документе есть и сведения о родителях, записанные в графу «звание, имя, отчество и прозвание (фамилия) отца, а у незаконнорожденнаго — матери». В выписке из метрической книги написано: «имя родившегося — Георгий», его родители «Глусский мещанин Евфим Антонов Агейчик и его жена Ирина Петрова». Следующие по списку — Иосиф, его родители «Глусский мещанин Алексей Семенов Климчик и его жена Феодосия Никитична» и Стефан, его родители «Застенка Туриным мещанин Глусский Павел Францев Маевский и его жена Инфа Игнатьева».

Надо сказать, что документ, который вы видите на фото, уже сам по себе уникальный и ценный, но еще большую ценность именно для глусчан ему придает подпись священника. На то время им был Стефан Семёнов, отец известного глусского врача Александра Семёнова.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото документа из фонда Глусского историко-краеведческого музея