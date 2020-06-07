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Максим Трухоновец - белорусский воркаутер установил очередной рекорд Гиннеса

07.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец 31 мая установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.


Фото: из аккаунта Максима Трухоновца в соцсети «ВКонтакте»

Об этом он оповестил страну этим утром, 7 июня, в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте: «Мой новый официальный рекорд!»

На сайте рекордов Гиннеса на этот раз он стал лучшим на планете в категории «Максимальное количество последовательных подъемов мышц».

Белорусский спортсмен выполнил 18 выходов силой на кольцах подряд.

Максим Трухоновец — трехкратный обладатель мирового рекорда Гиннеса в области силовых и фитнес-рекордов. Первый он установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству выходов силой на две руки.
 
 
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Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец 31 мая установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.
 
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