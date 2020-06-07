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«Несмотря на запугивания Лукашенко»: на массовом пикете в Минске толпа окружила милиционеров

07.06.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня во многих городах Беларуси, включая Минск, идут пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Сергея Череченя и Ольгу Ковалькову. Как и в прошлые разы, на Комаровке многолюдно: по оценке очевидцев, пришли как минимум пять тысяч человек. Журналисты же отмечают, что народу собралось меньше, чем прежде. Однако длинные очереди выстраиваются все равно:

Людей не напугали ни автозаки, которые стоят поблизости, ни намеки на репрессии от Александра Лукашенко, которые он озвучивал ранее. TUT.by пишет, что мужчины в штатском уже задержали нескольких сборщиков подписей из штабов Тихановской, Черченя и Ковальковой. Но толпа продолжает подтягиваться к Комаровскому рынку: раз в несколько минут люди скандируют «Жыве Беларусь!» и «Уходи!»

К собравшимся периодически выходят сотрудники милиции и через мегафон намекают на последствия за несанкционированный митинг. В ответ им кричат: «Так расстреливайте сразу!» и «Переходите на сторону народа!» (цитаты по TUT.by). В один момент после очередного предупреждения о нарушении закона по сбору подписей люди обступили милиционеров и освистали. Это попало на видео:

В целом же все довольно мирно. Есть свободный микрофон: к нему подходят и высказываются о наболевшем. Например, о том, что беларусы требуют честных выборов и намерены остаивать свою позицию. Также к микрофону подошла пара: молодой человек встал на колено и сделал предложение своей девушке:

Дополняется.

Обложка: TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во многих городах Беларуси, включая Минск, идут пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия...
 
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