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«Несмотря на запугивания Лукашенко»: на массовом пикете в Минске толпа окружила милиционеров
Источник материала: KYKY>
Сегодня во многих городах Беларуси, включая Минск, идут пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Сергея Череченя и Ольгу Ковалькову. Как и в прошлые разы, на Комаровке многолюдно: по оценке очевидцев,
Людей не напугали ни автозаки, которые стоят поблизости, ни намеки на репрессии от Александра Лукашенко, которые он озвучивал ранее. TUT.by
К собравшимся периодически выходят сотрудники милиции и через мегафон намекают на последствия за несанкционированный митинг. В ответ им кричат: «Так расстреливайте сразу!» и «Переходите на сторону народа!» (цитаты по TUT.by). В один момент после очередного предупреждения о нарушении закона по сбору подписей люди обступили милиционеров и освистали. Это попало на видео:
В целом же все довольно мирно. Есть свободный микрофон: к нему подходят и высказываются о наболевшем. Например, о том, что беларусы требуют честных выборов и намерены остаивать свою позицию. Также к микрофону подошла пара: молодой человек встал на колено и сделал предложение своей девушке:
Дополняется.
Обложка: TUT.by.
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Сегодня во многих городах Беларуси, включая Минск, идут пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия...
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