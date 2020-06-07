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Видео о том, как стая тунцов чешется об акулу-людоеда, поразило сеть

07.06.2020 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео о том, как стая тунцов чешется об акулу-людоеда, поразило сеть

Неподалеку от берегов Калифорнии удалось заснять стаю тунцов, которые сначала догнали акулу-людоеда, а потом принялись об нее чесаться. Об этом пишет USA Today.

Удивительные кадры удалось запечатлеть с дрона. На видео можно увидеть тунцов, некоторое время догоняющих большую белую акулу. Когда у них это удалось, они принялись чесаться о ее шкуру. Несколько тунцов смогли достать до хвоста, но хищница всячески игнорировала наглое поведение добычи по отношению к хищнику.


По поводу поведения стаи тунцов высказался морской биолог Крис Лоу (Chris Lowe). Он предположил, что виной всему то, что тунцы страдают от паразитов, которые вызывают зуд. «Правда, чесаться об акулу со стороны головы не очень разумно», — добавил специалист.

Большая белая акула - акула-людоед, являющаяся одной из крупнейших рыб в мире, взрослые особи могут достигать 4,6-4,8 метра в длину.

Фото: GEORGE DESIPRIS

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Неподалеку от берегов Калифорнии удалось заснять стаю тунцов, которые сначала догнали акулу-людоеда, а потом принялись об нее чесаться. Об этом пишет USA Today....
 
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