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«Смелый шаг, который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин». Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». О чем расскажут корреспонденты СТВ?
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«Смелый шаг, который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин». Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». О чем расскажут корреспонденты СТВ? Подробности в...
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