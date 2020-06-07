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«Смелый шаг, который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин». Анонс программы «Неделя»

07.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». О чем расскажут корреспонденты СТВ?

«Смелый шаг, который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин». Анонс программы «Неделя»

«Смелый шаг, который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин». Анонс программы «Неделя»

Подробности в видеоматериале.

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Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». О чем расскажут корреспонденты СТВ? Подробности в...
 
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