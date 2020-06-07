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В Эстонии два человека погибли и три ранены в результате стрельбы на автозаправке

07.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Эстонии два человека погибли и три ранены в результате стрельбы на автозаправке

В эстонском городе Лихула виновник ДТП открыл огонь на автозаправочной станции. В результате стрельбы по меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 6 июня около 22.00 у заправочной станции возле города. По вине 32-летнего водителя Subaru произошло ДТП, мужчина решил скрыться. При этом он открыл огонь по мотоциклисту — тот погиб на месте. В эпицентре стрельбы оказался также автомобиль, внутри которого были мужчина с женщиной и двое маленьких детей. Женщина скончалась от полученных травм, мужчина и дети получили ранения и были госпитализированы. Состояние несовершеннолетних пассажиров авто оценивается как тяжелое, но стабильное.

«Мы оцепили территорию и перекрыли дороги. Мужчина открыл огонь и по полицейским, но за 20 минут до часа ночи мы задержали его вблизи той же самой заправочной станции. При задержании мужчина не оказывал полиции сопротивления», — рассказал префект Кайдо Кыплас.

Полиция также сообщила, что задержанный является обладателем лицензии на оружие. Его мотивы пока неизвестны.

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В эстонском городе Лихула виновник ДТП открыл огонь на автозаправочной станции. В результате стрельбы по меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения,...
 
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