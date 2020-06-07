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Акция «Расскажи о своем роднике» проходит в Беларуси

07.06.2020 13:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Расскажи о своем роднике» проходит в Беларуси

В Год малой родины белорусы заботятся о своей земле. И сейчас особое внимание – родникам и криницам, во все времена вода из них считалась не просто чистой, но и целебной. Сейчас в стране проходит большая экологическая акция. 

Надо найти родник и поделиться в соцсетях фото, видео и местоположением. Онлайн-карта включает уже почти тысячу источников, благодаря акции их может стать больше. Сохранению экологии в Беларуси уделяется особое внимание.  

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «Те акции, те мероприятия, те субботники, которые проводятся в Республике Беларусь, действительно позволяют сохранять ее красоту. Кроме этого, на сегодняшний день правительством проводятся работы (это поддержано населением) – это уменьшение использования в нашей жизни пластика. Сегодня и в торговых точках есть биоразлагаемая упаковка. Отказ от одноразового пластика тоже дает возможность нам уменьшить объем образования отходов, которые необходимо перерабатывать или захоранивать».  

Кроме родников, природный ресурс Беларуси – это более 20 тысяч рек, уникальные болота – «легкие Европы», а также национальные парки, заповедники, заказники. В наших лесах, которые занимают треть территории страны, обитает самая большая в Европе популяция зубров.

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В Год малой родины белорусы заботятся о своей земле. И сейчас особое внимание – родникам и криницам, во все времена вода из них считалась не просто чистой, но и...
 
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