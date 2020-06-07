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Акция «Расскажи о своем роднике» проходит в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Год малой родины белорусы заботятся о своей земле. И сейчас особое внимание – родникам и криницам, во все времена вода из них считалась не просто чистой, но и целебной. Сейчас в стране проходит большая экологическая акция.
Надо найти родник и поделиться в соцсетях фото, видео и местоположением. Онлайн-карта включает уже почти тысячу источников, благодаря акции их может стать больше. Сохранению экологии в Беларуси уделяется особое внимание.
Кроме родников, природный ресурс Беларуси – это более 20 тысяч рек, уникальные болота – «легкие Европы», а также национальные парки, заповедники, заказники. В наших лесах, которые занимают треть территории страны, обитает самая большая в Европе популяция зубров.
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В Год малой родины белорусы заботятся о своей земле. И сейчас особое внимание – родникам и криницам, во все времена вода из них считалась не просто чистой, но и...
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