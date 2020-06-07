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В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей.
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Устройство зацепило фрезой штанину человека и зажало ногу. Сам пострадавший освободиться не смог. Прибывшие спасатели извлекли ногу мужчины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.
Месяцем ранее помощь в извлечении ноги потребовалась жителю Старых Дорог.
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Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей. По сведениям Минского ОУМЧС, гражданин...
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