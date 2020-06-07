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В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке

07.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей.

По сведениям Минского ОУМЧС, гражданин занимался сельскохозяйственными работами на своём дачном участке. В какой-то момент мотоблок остановился, и мужчина попытался вновь запустить его ногой.

В Пуховичском районе нога мужчины застряла в мотоблоке
Фото: Минское ОУМЧС 

Устройство зацепило фрезой штанину человека и зажало ногу. Сам пострадавший освободиться не смог. Прибывшие спасатели извлекли ногу мужчины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Месяцем ранее помощь в извлечении ноги потребовалась жителю Старых Дорог.

Мальчик сунул её в радиатор и застрял – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в деревне Узляны Пуховичского района мужчине потребовалась помощь спасателей. По сведениям Минского ОУМЧС, гражданин...
 
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