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Версаль и Прадо открыли двери для посетителей
Источник материала: ОНТ
Главные музеи мира – Версаль и Прадо – открыли двери для посетителей.
Ограничения есть, но небольшие. В основном это маски и дистанция. В Версальском дворце, например, одновременно не могут находиться больше 500 человек. В общем, без толпы, но это даже лучше, уверяют туристы.
Мадридский Прадо в честь выхода из карантина вообще сделал гостям подарок – объединил шедевры своей коллекции в выставку «Воссоединение». 250 работ Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Рубенса, Тициана и других великих художников собрали в Центральной галерее.
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Главные музеи мира – Версаль и Прадо – открыли двери для посетителей. Ограничения есть, но небольшие. В основном это маски и дистанция. В Версальском дворце,...
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