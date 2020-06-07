Источник материала: ОНТ

Главные музеи мира – Версаль и Прадо – открыли двери для посетителей.

Ограничения есть, но небольшие. В основном это маски и дистанция. В Версальском дворце, например, одновременно не могут находиться больше 500 человек. В общем, без толпы, но это даже лучше, уверяют туристы.

Мадридский Прадо в честь выхода из карантина вообще сделал гостям подарок – объединил шедевры своей коллекции в выставку «Воссоединение». 250 работ Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Рубенса, Тициана и других великих художников собрали в Центральной галерее.

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