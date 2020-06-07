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В Минске задержан Павел Северинец

07.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске возле своего дома был задержан Павел Северинец. Очевидцы задержания пытались его отбить от людей в штатском, которые запихнули его в микроавтобус и увезли.

Политик сегодня присутствовал на Комаровском рынке, где проходит сбор подписей за выдвижение альтернативных претендентов на президенсткое кресло. 

Правозащитный центр "Весна" также сообщает как минимум о семи задержанных активистах в Минске. Среди них Ольга Николайчик, Валентин Фролов, Вероника Мищенко и Олег Бобровский.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске возле своего дома был задержан Павел Северинец. Очевидцы задержания пытались его отбить от людей в штатском, которые запихнули его в микроавтобус и...
 
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