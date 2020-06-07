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Брестское «Динамо» разгромило «Минск» в матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

07.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестское «Динамо» разгромило «Минск» в матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу проходит 12-й тур. Накануне состоялись четыре игры. Мозырская «Славия» дома уступила «Неману» – 1:3.

Брестское «Динамо» одержало вторую победу подряд. Причем команда Сергея Ковальчука вновь порадовала болельщиков обилием голов. «Динамо» разгромило клуб «Минск» – 6:1. Гости открыли счет. В дебюте встречи отличился Олег Евдокимов. Но еще до перерыва Габи Кики восстановил равновесие. А вот второй тайм превратился для столичной команды в настоящий кошмар. «Минск» пропустил пять мячей. Дубль во втором матче подряд оформил Павел Савицкий, еще по одному точному удару в активе Александра Нойока, Михаила Гордейчука и Дениса Лаптева.

Еще два   поединка субботы завершились с одинаковым результатом – 1:1. Так сыграли  «Слуцк» и «Торпедо-БелАЗ», а также «Ислочь» и «Рух». Завершится 12-й тур сегодня тремя матчами.  

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Теги: Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу проходит 12-й тур. Накануне состоялись четыре игры. Мозырская «Славия» дома уступила «Неману» – 1:3. Брестское «Динамо» одержало...
 
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