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После пикета на Комаровке задержали Павла Северинца и еще несколько человек

07.06.2020 17:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске после акции на Комаровском рынке задержали как минимум семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Около 16.20 у дома задержали Павла Северинца. Судя по опубликованному видео, сторонники пытались «отбить» его у милиции и помешать микроавтобусу проехать. Однако Северинца все равно увезли.


Задержание Павла Северинца. Фото: Мая краіна Беларусь / Telegram

По данным «Народнай Грамады» среди задержанных — Ольга Николайчик и Вероника Мищенко — «кандидаты протеста», инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК.

По сообщению читателя TUT.BY, задержали и молодого человека, который стоял на остановке рядом с Комаровским рынком. В руках у него была табличка с критикой достижений Лукашенко. Парня забрали люди в штатском и посадили в серый внедорожник. Свидетели задержания вызвали милицию. Сам инцидент попал на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Сторонники Северинка пытались «отбить» его у милиции и помешать микроавтобусу проехать.
 
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