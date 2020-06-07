После пикета на Комаровке задержали Павла Северинца и еще несколько человек

Источник материала: Tut.by

В Минске после акции на Комаровском рынке задержали как минимум семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Около 16.20 у дома задержали Павла Северинца. Судя по опубликованному видео , сторонники пытались «отбить» его у милиции и помешать микроавтобусу проехать. Однако Северинца все равно увезли.



Задержание Павла Северинца. Фото: Мая краіна Беларусь / Telegram

По данным «Народнай Грамады» среди задержанных — Ольга Николайчик и Вероника Мищенко — «кандидаты протеста», инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК.

По сообщению читателя TUT.BY, задержали и молодого человека, который стоял на остановке рядом с Комаровским рынком. В руках у него была табличка с критикой достижений Лукашенко. Парня забрали люди в штатском и посадили в серый внедорожник. Свидетели задержания вызвали милицию. Сам инцидент попал на видео.