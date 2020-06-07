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После пикета на Комаровке задержали Павла Северинца и еще несколько человек
Источник материала: Tut.by
В Минске после акции на Комаровском рынке задержали как минимум семь человек. Об этом
Около 16.20 у дома
По
По сообщению читателя TUT.BY, задержали и молодого человека, который стоял на остановке рядом с Комаровским рынком. В руках у него была табличка с критикой достижений Лукашенко. Парня забрали люди в штатском и посадили в серый внедорожник. Свидетели задержания вызвали милицию. Сам инцидент попал на видео.
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Сторонники Северинка пытались «отбить» его у милиции и помешать микроавтобусу проехать.
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