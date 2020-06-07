Бесконтактная библиотека: где можно взять не только книгу, но и фильм или игру

сообщили институте. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»институте.













Для того, чтобы заказать литературу, пользователю достаточно зарегистрироваться в системе библиотеки. Затем выбрать в каталоге понравившуюся книгу и положить ее в онлайн-корзину.





После того, как все нужные книги выбраны, можно перейти к оформлению заказа. Для этого надо отправить письмо со списком произведений на почту bibliothek-minsk@goethe.de, указав в тексте свои ФИО, e-mail, номер мобильного телефона и адрес.





Курьеры оперативно доставят ваш заказ, соблюдая социальную дистанцию и используя защитные маски и перчатки. Вся доставляемая литература перед отправкой проходит процедуру дезинфекции.





Планируется, что библиотека будет работать до июля текущего года, но сроки работы сервиса могут быть продлены. После 1 сентября все, что вы заказывали, надо будет вернуть или продлить срок пользования еще на месяц.



