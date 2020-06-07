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Бесконтактная библиотека: где можно взять не только книгу, но и фильм или игру

07.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гете-Институт в Беларуси запустил бесплатную библиотеку, в которой можно заказать понравившуюся книгу, игру или фильм на дом.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили институте.



Для того, чтобы заказать литературу, пользователю достаточно зарегистрироваться в системе библиотеки. Затем выбрать в каталоге понравившуюся книгу и положить ее в онлайн-корзину.

После того, как все нужные книги выбраны, можно перейти к оформлению заказа. Для этого надо отправить письмо со списком произведений на почту bibliothek-minsk@goethe.de, указав в тексте свои ФИО, e-mail, номер мобильного телефона и адрес.

Курьеры оперативно доставят ваш заказ, соблюдая социальную дистанцию и используя защитные маски и перчатки. Вся доставляемая литература перед отправкой проходит процедуру дезинфекции.

Планируется, что библиотека будет работать до июля текущего года, но сроки работы сервиса могут быть продлены. После 1 сентября все, что вы заказывали, надо будет вернуть или продлить срок пользования еще на месяц.
 
Теги: Минск
 
 
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Гете-Институт в Беларуси запустил бесплатную библиотеку, в которой можно заказать понравившуюся книгу, игру или фильм на дом.
 
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