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Брест: к пикетам оппозиции стоят с самого утра

07.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты проходят в разных городах Беларуси. Не стал исключением и Брест.


Пикет Светланы Тихановской в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu

Здесь пикеты проходят одновременно за разных политиков.

Так, подписи собирают команды Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и других.


Оппозиционные пикеты в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu

Как сообщает корреспондент «Белсата», с 11:00 одновременно в очереди к пикетам стоят около 100 человек.
 
Теги: Брест
 
 
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В воскресенье пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты проходят в разных городах Беларуси. Не стал исключением и Брест.
 
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