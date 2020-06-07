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Стартовал мужской чемпионат страны по хоккею на траве
Источник материала: ОНТ
Стартовал мужской чемпионат страны по хоккею на траве. Один из лидеров первенства брестский «Строитель» дважды обыграл «Гомель» – 8:4 и 3:1.
Чемпион страны «Минск» встречался со своей второй командой. Более опытные хоккеисты не имели проблем в противостоянии с ребятами из СДЮШОР – две победы с разгромным счетом 14:0 и 8:0. Отметим успех Павла Сидорова. В первом матче он отличился 4 раза.
В еще одном противостоянии команда «Гроднооблстрой» дважды уверенно переиграла молодой коллектив «Брест-СДЮШОР» – 8:0 и 5:0. Матчи следующего тура пройдут в через неделю.
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Стартовал мужской чемпионат страны по хоккею на траве. Один из лидеров первенства брестский «Строитель» дважды обыграл «Гомель» – 8:4 и 3:1. Чемпион страны «Минск»...
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