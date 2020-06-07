Атомная растяжка для Украины. Опасные игры с энергетической безопасностью

пишет Обозреватель. «Летом в Беларуси планируется запустить Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС). Это исключительно российский проект, который с трудом вписывается в экономику нашей соседки. Технологии и работники Росатома, кредит российского правительства порядка $ 10 млрд – очень много проблем не только энергетического свойства, —Обозреватель.





«Обозреватель» считает, что Украина, начав сотрудничать в этой сфере с Беларусью и погнавшись за бонусами и временными скидками, может потерять гораздо больше:





«Во-первых, усложнить отношения с нашим другом Литвой. Во-вторых, импорт, по сути дела, российской электроэнергии, это очередная дыра в нашей системе национальной экономической безопасности, не говоря уже о ударе по работника энергосектора Украины. В-третьих, БелАЭС предсказуемо строилась с использованием привычных для россиян коррупционных схем. В них включены и белорусские чиновники», — отмечает издание.





Далее «Ообзреватель» приводит свои доводы в пользу последнего аргумента. Вот что пишет издание:





«Беларусь нанизали на тотемный столб российской атомной электростанции. Это работа не идеологов «Русского мира» и депутатов Союзного парламента, а эгоистических интересов начальников атомного бизнеса России. Среди них явно выделяется Сергей Владиленович Кириенко. Теперь он первый заместитель главы Администрации президента России. До этого 11 лет был главой Росатома.





Кириенко вляпался в историю в 1998 г. когда его сделали мальчиков для битья после российского дефолта. Он принял на себя весь негатив, получив обидную кличку «киндер сюрприз». Старшие товарищи оценили долготерпение Сергея Владиленовича и впоследствии наградили его контролем за атомной монополией России. Шикарная ниша с ежегодной ёмкостью для потенциального распила в несколько сот миллионов долларов. Щедрая награда за репутационную головомойку конца 1990-ых.





И вот Кириенко уже совсем не kinder и далеко не сюрприз. Он стал матёрым чиновником с большим кредитом доверия от Путина, плотно встроенным в систему распределения бюджетных потоков и активов атомной монополии. Технократ и схематозник он дисциплинированно принял правила игры номенклатурно-силовых кланов России.





Обладая обширными связями с финансистами, Кириенко не составляло труда организовать схему канализации бюджетных денег от атомного сектора для себя лично. То ли случайно, то ли намеренно, но активное участие в одной из таких схем сыграли белорусы. И не простые, а, с точки зрения, влияния на решения в белорусскому ТЭКе, золотые.





В середине 2000-х в курортном швейцарском городке Копе (Coppet) близ Женевы появилась компания «Леворинге». Её создали четыре субъекта: 1) бывший управляющий «Белэнерго» белорус Евгений Мишук, один из старожилов белорусской энергетики, 2) его тёзка белорус Евгений Воронов – он управлял концерном «Белэнерго» с 2013 по апрель 2018г., 3) гражданин Швейцарии Клаус Ринге и 4) ещё один таинственный учредитель Х, который плотно связан с Сергеем Кириенко. Доли в компании были распределены следующим образом: Клаус Ринге – 16%, Алекс Воронов – 42% (именно так указано в учредительных документах), товарищ Мишель, доверенное лицо Кириенко – 34% и учредитель Х – 8%.





Помимо электрооборудования компания занимается оптовыми продажами белорусской и российской техники. Они оказывали разного рода услуги для атомной энергетики нашего региона. Так во время аварии в 2017г. на Челябинской АЭС специалисты этой компании принимали участие в ликвидации последствий. Они также участвовали в демонтаже Игналинской АЭС.





На момент создания этой коммерческой структуры белорусские партнёры Кириенко были активными архитекторами и проводниками энергетической политики соответственно Беларуси и России. Они также использовали крышу интеграционных проектов — «Союзное государство», «СНГ» и ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество).





Трудно сказать, на каком этапе и в каком месте у Мишука, Воронова и Кириенко созрел план построить в Беларуси атомную электростанцию. Может, это была часть замысла Кремля в отношении Украины? То ли в кулуарах заседаний Электроэнергетического Совета СНГ, то ли во время работы одного из международных энергетических форумов энергоэффективности и развития энергетики (ENES), то ли ещё раньше, когда эти товарищи активно решали проблемы энергозачетов между Россией и Беларусью.





Пробить проект «Белорусская атомная электростанция» с бюджетом в ~$10 млрд – это шанс озолотится для тех, кто допущен к освоению этих денег. Задачу «пробить» кредит для Беларуси в Кремле и обеспечить строительство БелАЭС взял на себя Кириенко. Задачу убедить Лукашенко построить БелАЭС в свете речевки про энергетическую безопасность и возможность получения валютной выручки от продажи электроэнергии в страны ЕС взял на себя Мишук, Семашко и другие «капитаны» белорусской Вертикали власти. Коммерческие партнёры успешно справились со своими заданиями.





12 ноября 2007 г. Лукашенко подписал Указ №565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции». 15 января 2008 г. на заседании Совета Безопасности Беларусь принято решение о строительстве в Беларуси атомной электростанции. 2 ноября 2013г. указ президента Беларуси № 499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции» дал отмашку активной фазе проекта.





Параллельно подготовке и принятию нормативной базы внутри Беларуси шло определение личных интересов всех управляющих данного проекта с России и Беларуси. На низком старте были швейцарская структура, которая производила выпрямители напряжения, переходные реле, токоприёмники, изоляторы и другие электроприборы, связанные с производством товаров для гидро- и атомных электростанций. Она расположена в трёх километрах от французской границы, недалеко от французского города Versonnex (Версонне).





Эта структура успешно прошла обкатку схем по освоению бюджетных ресурсов. В частности, она поставляла свою продукцию на объекты Сочи во время подготовки к зимней Олимпиаде в 2014г., на строительство АЭС Куданкулам в Индии. Решение по Индии было принято летом 1998 года. Понятное дело, она была интегрирована в цепочки по поставкам оборудования на БелАЭС.





Кириенко, как опытный технократ, не мог класть все яйца только в одну, швейцарскую корзину. Под его крылом были учреждены фирмы в Екатеринбурге и Новороссийске. Влияние энергетического барона Кириенко было таким большим, что даже после введения эмбарго он получал импортное оборудование из Китая через новороссийский порт. Наличие подконтрольных российских структур создавало иллюзию популярного импортозамещения и облегчало освоение денег из российского бюджета.





Будучи федеральным чиновником высокого уровня, Сергей Владиленович не мог лично курировать коммерческие операции своих коммерческих проектов. В этом ему помогали его двоюродный брат Аркадий Николаевич, а также представитель швейцарской компании в Москве Илья Тимофеевич Багров. За поставку оборудования отвечал белорус Евгений Мишук. Уволенный со скандалом в 2018г. белорус Евгений Воронов вплоть до весны 2018г. контролировал в Беларуси все поставки оборудования на БелАЭС, в том числе из Швейцарии. При этом Кириенко, Мишук и Воронов прекрасно чувствовали себя в качестве бизнесменов-собственников швейцарской энергетической компании.





Бизнес шёл бодро и динамично. Так только в 2018г. было выплачено около 65,5 млн. швейцарских франков (~$67 млн) дивидендов. Кроме этого недалеко от городка Коппе (Coppet) были куплены и оформлены на Клауса Ринге два коттеджа. Де-факто один из них принадлежит Кириенко. Стоимость домов – 1,9 млн и 2,4 млн швейцарских франков. Организацией системы безопасности компании занимается бывший сотрудник КГБ Беларуси Евгений Николаевич. Сращивание интересов силовиков и топ номенклатуры на лицо.





Белорусско-российские энергобароны под покровительством Кириенко обеспечивали нужное им принятие решений не без помощи взяток. Наличные снимались в российских банках, преимущественно купюрами 500 евро, часть попадала в Беларусь. В операциях с наличными деньгами был задействован Евгений Мишук. Однажды, а конкретнее 4 октября 2012г. он провалил операцию. На него было совершено разбойное нападение. Он заявил в полицию о краже $15 тысяч и 100 тысяч рублей. На самом деле у него забрали более полумиллиона долларов наличными. Этот случай замяли, но разговор с Кириенко был жёстким. После этого курьером по перевозке наличных денег стал Владимир Геннадьевич Тарасов, доверенное лицо Воронова. Наличные деньги попадали в Беларусь и Россию … автобусами «Эколайн».





Энергетические бароны атомной промышленности, они же учредители швейцарской компании «Леворинге», тщательно скрывают свою коммерческую деятельность, не светятся ни в России, ни в Беларуси. Заседания Совета учредителей принято проводить за границей. Так в 2018г. они встретились в курортном литовском городке Друскининкай. Одно из принятых решений – построить аналогичный швейцарскому завод в Смоленске. Используя номенклатурную мощь Сергея Владиленовича, можно выбивать дотации из федерального бюджета в рамках программы импортозамещения.





Не исключено, что более активное участие в смоленском проекте обозначит белорус Евгений Воронов. Он остался не удел в Белэнерго. Ему не помогло даже заступничество могущественного Владимира Семашко, нынешнего посла Беларуси в России, а прежде неизменного куратора ТЭК в Беларуси. Сложно себе представить ситуацию, в которой Семашко не знал бы о делах и делишках Мишука и Воронова. Будучи куратором энергетики, он не мог не встречаться с Кириенко по самой разной тематике, в том числе по БелАЭС и поставкам на её строительство оборудования и разной техники.





Таким образом, строительство в Беларуси атомной электростанции Кириенко с помощью своих белорусских партнёров (Мишук и Воронов) превратили в золотую жилу для себя лично. С учётом стандартной нормы откатов и взяток можно предположить, что энергобароны канализировали в свои личные карманы на всём объёме финансирования БелАЭС до $700-750 млн. И это без участия других лиц и структур, которые наверняка тоже нажились на БелАЭС. Тот факт, что вся Беларусь будет более десяти лет выплачивать российский кредит, их явно не волнует. Вся эта братия сейчас надеется на украинский рынок, чтобы спрятать в воду концы своих сделок и снять вопросы о том, кто и зачем задумал строить БелАЭС совсем рядом с Вильнюсом.





Другие выводы из проекта «Белорусская атомная электростанция» не менее скандальны. Первое: Кириенко/Мишук/Воронов не без участия кураторов ТЭКа – с белорусской стороны В. Семашко – провели спецоперацию по убеждению Лукашенко в жизненной необходимости для страны АЭС. В этом участвовал ещё один влиятельный энергобарон Беларуси – Эдуард Фёдорович Товпенец, сосед Воронова по престижному коттеджному посёлку в Тарасово, возле Минска . Все они банально обманули Лукашенко, представив гремучую смесь хотелок, страшилок и гипотетических выгод.





Второе. Ключевые лица в близком окружении Лукашенко, на самом деле, активно задействованы в коррупционных, откатных схемах российских энергетических баронов. Это значит, что Кремль встроил высоких белорусских чиновников в свои схемы, купил их лояльность. Представьте себе, какую политику проводит посол Беларуси в России Семашко, если его друзья Мишук и Воронов прочно связаны узами откатной дружбы с заместителем главы Администрации президента России Кириенко.





Эта схема оставляет открытым вопрос: «Сколько ещё министров, высоких начальников и силовиков в Беларуси «купили», приручило российское руководство через программы в энергетической, аграрной и промышленной политике?» Уместно вспомнить дела и делишки Втюрина Андрея Александровича, который загремел в тюрьму с должности заместителя главы Совета безопасности Беларуси. В такой ситуации для Украины не покупать белорусскую электроэнергию – это увеличивать шансы Беларуси на сохранение независимости.





Третье. Кириенко и его команда демонстрирует очень опасный уровень проникновения схематоза в высшие эшелоны власти, а также в такие чувствительные сферы экономики, как атомная энергетика. Это значит, что существует реальный риск компромисса между безопасностью страны/населения и прибылью энергетических баронов. Кириенко, Мишук или Воронов, а также их «крыши» уже подготовили себе уютные коттеджи для бегства, а вот бежать от потенциальной радиации для миллионов россиян, белорусов, литовцев и латышей будет некуда.





Четвёртое. Режим строительства БелАЭС, поставок оборудования для него демонстрирует импотенцию правоохранительных, контрольных органов обеих стран. Энергетические схематозники покупают любые разрешения и согласования, нагибают в свою пользу любые регламенты и методички, потому что в Беларуси, России нет независимого суда, прокуратуры и контрольных органов. Более того, созданные т. н. интеграционные структуры Беларуси и России уже задействованы в разных формах схематоза. В них неразрывно сплетены интересы не только участников госпрограмм, но и силовиков. Они кормятся преимущественно за счёт российского бюджета, а, значит, находятся на крючке Кремля/ФСБ. Сотрудничество Укрианы с этим токсичным клубком интересов – это ещё один удар по репутации команды ЗЕ», — пишет «Обозреватель».





И заключает: «Вот такой совсем не детский сюрприз получила Беларусь. Не менее гадкий сюрприз может ждать Украину, если БелАЭС начнёт работать, а Украина будет ее партнёром».



