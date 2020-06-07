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Валерий Цепкало: Я не за аристократизацию спорта, а за демократизацию

07.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Валерий Цепкало во время одного из стримов на своем Youtube-канале ответил на вопрос про состоятельность спортивной отрасли.



Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Валерий Цепкало во время одного из стримов на своем Youtube-канале ответил на вопрос про состоятельность спортивной отрасли.

- Честно говоря, я даже по хоккею не уверен. Что у нас это здорово получается. Помню, Олимпиада была в Солт-Лейк-Сити, сборная заняла четвертое место, была Олимпиада 1998 года в Токио (в Нагано — прим. pressball.by)., где сборная вошла в пятерку или в шестерку сильнейших (в восьмерку — прим. pressball.by). По тем временам мы были в топе лучших команд в мире.

А сейчас появились сборные Норвегии, Дании, Германии, Франции, Словакии, Латвии. Появилось много команда, из-за которых Беларусь выпала из высшего хоккейного эшелона. Особенно, за последние два года. А сейчас и минское "Динамо" выпало из высшего эшелона.


Еще в период моей работы в посольстве СССР в Финляндии я видел, как они относятся к хоккею. Видел надутые небольшие площадки, которые они быстро разворачивали, ставили небольшой холодильник — и у них в каждой деревне пацаны играют в хоккей. Страна имеет четыре с половиной миллиона населения, а является одной из сильнейших хоккейных держав в мире. Примерно также в Швеции, также в Чехии.

Даже в Литве так. Я там был несколько месяцев назад, смотрю, надули над площадкой крышу, стоит небольшой холодильник, люди играют в хоккей. Молодежь, дети.

Если хоккей действительно развивать, то нужно брать опыт успешных в этом виде стран. Лучше для каждой деревни придумать такие мобильные площадки, чем строить эти многочисленные ледовые дворцы. Может, они тоже нужны, они формируют определенный облик города, но для массового спорта — это не подход. Смотрите: по Беларуси в хоккей играет порядка пяти тысяч детей, а в сравнимой с нами по населению Чехии в хоккей играет 50 тысяч детей. И понятно, что из 50 000 выбирать талантов легче, чем из 5 000.

Я выступаю не за аристократизацию спорта, а за демократизацию. Чем больше людей вовлечено в занятия различными видами спорта, тем лучше.
 
 
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Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Валерий Цепкало во время одного из стримов на своем Youtube-канале ответил на вопрос про состоятельность спортивной...
 
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