Кого могут зачислить в вуз без экзаменов? Детали вступительной кампании-2020

Источник материала: Вороновская газета





Выпускники аграрных классов могут претендовать в этом году на зачисление в университеты без вступительных экзаменов.

Изменения содержатся в указе, корректирующем правила приема лиц для получения среднего специального образования и высшего І ступени. В стране 400 агроклассов, половина из них – выпускные . И этих ребят ждут в профильных вузах. Чтобы воспользоваться возможностью пойти в университет короткой дорогой, будущим студентам необходимо показать хорошую успеваемость и заручиться документами на целевой набор, сообщает ОНТ .

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: «Оценки по профильным предметам школьным, вступительным испытаниям должны быть не ниже 7. Это либо математика с физикой, либо химия с биологией. По разным специальностям разный набор. Одновременно с поступлением по такой траектории предполагается, что это будет целевая подготовка со всеми вытекающими последствиями, связанными и со сроком обязательной работы после получения высшего образования – 5 лет».

Указ предоставляет преференции и для прошедших срочную военную службу (службу в резерве) при наличии рекомендации воинских частей. Нужно будет сдать ЦТ, но зачисление в вуз ведется вне конкурса и на специальности, востребованные экономикой. В этом списке и лесоинженерное дело, все, что связано с металлургией, есть и сельскохозяйственные профессии. А в колледжи – вообще без экзаменов, но с оценками в аттестате не ниже 6 по профильным предметам.

ont.by