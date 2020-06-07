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Какие задачи стоят перед обновлённым составом правительства?
Источник материала: ОНТ
Тема номер один – новый состав правительства. Как отметил Президент, Совет Министров у нас – командный орган. И капитаном этой команды стал Роман Головченко. Ему 46 лет. В разные годы он трудился в Совете Безопасности, Генеральной прокуратуре, Администрации Президента, на дипломатических должностях. Возглавлял посольство в Объединенных Арабских Эмиратах. Предыдущее место работы – председатель Государственного военно-промышленного комитета. Но ключевая характеристика от Александра Лукашенко в адрес нового премьера – профессионал и патриот!
Первым заместителем премьер-министра стал Николай Снопков – теперь уже бывший посол Беларуси в Китае. Его предшественник Дмитрий Крутой перешел на позицию заместителя главы Администрации Президента. Вице-премьером стал Александр Субботин, за плечами которого богатый опыт работы в агросекторе, а также интеграционных структурах.
Петр Пархомчик, занимавший пост гендиректора БелАЗа, назначен министром промышленности. Министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович. У Юрия Селиверстова – портфель министра финансов.Министром информации назначен Игорь Луцкий, руководивший телеканалом СТВ. Министром жилищно-коммунального хозяйства стал Андрей Хмель. Комитет госконтроля возглавил Иван Тертель. Госкомимущество – Дмитрий Матусевич. Госвоенпром – Дмитрий Пантус.
Безусловно, для каждого управленца, получившего новый портфель, у Президента есть персональный спектр задач и поручений. Но обратим внимание на то, что касается всех и каждого. Без преувеличения и без исключения! Нынешнее лето – важный экзамен для власти. Поэтому Александр Лукашенко и провел ревизию в правительстве, чтобы, где необходимо, укрепить позиции.
А для страны это момент переломный, определяющий, судьбоносный. На кону – мир, суверенитет, будущее. Вопрос стоит даже не в том, каким будет правительство – консервативным или реформистским. Главный вопрос куда более важный: быть ли Беларуси независимым государством, которое самостоятельно определяет свое будущее?
Обновление правительства не стало тотальным. Большинство министров портфели сохранили. Исполнительная вертикаль подверглась корректировке, пусть и весьма заметной. При этом Президент подробно остановился на каждой кандидатуре. Бывший премьер и глава Минфина, к примеру, сами захотели дополнить «трудовую» новой строчкой. Бывший первый вице-премьер Дмитрий Крутой, может, и предпочёл бы остаться при должности, однако Александр Лукашенко уверен, что в Администрации Президента он выгодно расширит профессиональные горизонты. Кто-то, конечно, не справился, дав шанс преемнику. Однако нынешняя команда Президента именно та, с которой он готов в случае избрания продолжить свой курс.
Предсказуемость – качество, которое ценится и в политике, и в экономике. За четверть века Беларусь заметно преобразилась: каждая семья может позволить себе качественное образование и медицинскую помощь. Сегодня нет дефицита товаров, как это было на заре независимости. Даже сейчас, когда пандемия ввергла весь мир в кризис, белорусские предприятия не закрылись, а предложение на рынке труда превышает спрос. Государство не позволяет разгуляться ценам, особый контроль за социально значимыми товарами. Даже в условиях закрытых границ, невозможности в полной мере восстановить экспорт, в стране действует рекордно низкая ставка рефинансирования. Всё это – следствие последовательной политики. Беларусь была и остаётся суверенным социально ориентированным государством, где в центре внимания человек и его потребности. Этот подход позволяет развивать и аграрный сектор, и промышленность, и реализовывать масштабные инвестиционные проекты в науке. Вскоре Беларусь запустит собственную атомную электростанцию. Чем не символ нового этапа? Однако всегда будут те, кому проще ломать, а не строить.
Впрочем, создать иллюзию революций пытаются и в Беларуси. В стране ещё не определены кандидаты, но по информации, которой владеет Президент, к этому не все и стремятся. Подписи за потенциальных претендентов на высший пост часто ставят одни и те же люди. Вот и столичный мэр докладывал, что даже подвоз организован. И дальше о персоналиях конкретнее. Александр Лукашенко их не называет, но имена ведь угадываются.
Президент, кстати, даёт и бесплатный мастер-класс своим оппонентам. Мол, заявлять, что в коровнике Президенту не место – всё равно что заведомо отсечь треть белорусов, тех, кто трудится в полях и на фермах. Хотя если нет цели побеждать, на перспективу можно и не думать.
Такая перспектива, к слову, была и в 1990-х, но Александр Лукашенко, придя к власти, буквально спас известный сегодня отечественный бренд. Не только этот. В то время как почти все бывшие советские республики пошли путём дешёвой приватизации: промышленные гиганты за бесценок были куплены теми, кто выше всего ставит выгоду.
Для обновлённого белорусского правительства это первое и важнейшее напутствие от Президента. Да, сейчас не самое простое время, но, говорят ведь, оно тоже выбирает своих героев. А учитывая, что в кадровом реестре Главы государства тысячи кандидатур, этот выбор случайным не был.
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Тема номер один – новый состав правительства. Как отметил Президент, Совет Министров у нас – командный орган. И капитаном этой команды стал Роман Головченко. Ему 46...
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