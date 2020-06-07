Какие задачи стоят перед обновлённым составом правительства?

Источник материала: ОНТ

Тема номер один – новый состав правительства. Как отметил Президент, Совет Министров у нас – командный орган. И капитаном этой команды стал Роман Головченко. Ему 46 лет. В разные годы он трудился в Совете Безопасности, Генеральной прокуратуре, Администрации Президента, на дипломатических должностях. Возглавлял посольство в Объединенных Арабских Эмиратах. Предыдущее место работы – председатель Государственного военно-промышленного комитета. Но ключевая характеристика от Александра Лукашенко в адрес нового премьера – профессионал и патриот!

Первым заместителем премьер-министра стал Николай Снопков – теперь уже бывший посол Беларуси в Китае. Его предшественник Дмитрий Крутой перешел на позицию заместителя главы Администрации Президента. Вице-премьером стал Александр Субботин, за плечами которого богатый опыт работы в агросекторе, а также интеграционных структурах.

Петр Пархомчик, занимавший пост гендиректора БелАЗа, назначен министром промышленности. Министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович. У Юрия Селиверстова – портфель министра финансов.Министром информации назначен Игорь Луцкий, руководивший телеканалом СТВ. Министром жилищно-коммунального хозяйства стал Андрей Хмель. Комитет госконтроля возглавил Иван Тертель. Госкомимущество – Дмитрий Матусевич. Госвоенпром – Дмитрий Пантус.

Безусловно, для каждого управленца, получившего новый портфель, у Президента есть персональный спектр задач и поручений. Но обратим внимание на то, что касается всех и каждого. Без преувеличения и без исключения! Нынешнее лето – важный экзамен для власти. Поэтому Александр Лукашенко и провел ревизию в правительстве, чтобы, где необходимо, укрепить позиции.

А для страны это момент переломный, определяющий, судьбоносный. На кону – мир, суверенитет, будущее. Вопрос стоит даже не в том, каким будет правительство – консервативным или реформистским. Главный вопрос куда более важный: быть ли Беларуси независимым государством, которое самостоятельно определяет свое будущее?

Обновление правительства не стало тотальным. Большинство министров портфели сохранили. Исполнительная вертикаль подверглась корректировке, пусть и весьма заметной. При этом Президент подробно остановился на каждой кандидатуре. Бывший премьер и глава Минфина, к примеру, сами захотели дополнить «трудовую» новой строчкой. Бывший первый вице-премьер Дмитрий Крутой, может, и предпочёл бы остаться при должности, однако Александр Лукашенко уверен, что в Администрации Президента он выгодно расширит профессиональные горизонты. Кто-то, конечно, не справился, дав шанс преемнику. Однако нынешняя команда Президента именно та, с которой он готов в случае избрания продолжить свой курс.

Предсказуемость – качество, которое ценится и в политике, и в экономике. За четверть века Беларусь заметно преобразилась: каждая семья может позволить себе качественное образование и медицинскую помощь. Сегодня нет дефицита товаров, как это было на заре независимости. Даже сейчас, когда пандемия ввергла весь мир в кризис, белорусские предприятия не закрылись, а предложение на рынке труда превышает спрос. Государство не позволяет разгуляться ценам, особый контроль за социально значимыми товарами. Даже в условиях закрытых границ, невозможности в полной мере восстановить экспорт, в стране действует рекордно низкая ставка рефинансирования. Всё это – следствие последовательной политики. Беларусь была и остаётся суверенным социально ориентированным государством, где в центре внимания человек и его потребности. Этот подход позволяет развивать и аграрный сектор, и промышленность, и реализовывать масштабные инвестиционные проекты в науке. Вскоре Беларусь запустит собственную атомную электростанцию. Чем не символ нового этапа? Однако всегда будут те, кому проще ломать, а не строить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Время не то, чтобы сегодня ломать. Сегодня надо спасти то, что построено. То ли ещё будет! Откровенно говорю народу и всем вам: с вертолёта деньги разбрасывать не будем. В Америке появился этот тезис, они сколько угодно могут напечатать валюты, но до сих пор Трамп не разбрасывает вертолётные деньги. Даже после тех революций, которые охватили всю Америку».

Впрочем, создать иллюзию революций пытаются и в Беларуси. В стране ещё не определены кандидаты, но по информации, которой владеет Президент, к этому не все и стремятся. Подписи за потенциальных претендентов на высший пост часто ставят одни и те же люди. Вот и столичный мэр докладывал, что даже подвоз организован. И дальше о персоналиях конкретнее. Александр Лукашенко их не называет, но имена ведь угадываются.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно – скажем. Это же до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? "Я дом продал, и на эти деньги веду кампанию". Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500, вести эту кампанию. Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить?»

Президент, кстати, даёт и бесплатный мастер-класс своим оппонентам. Мол, заявлять, что в коровнике Президенту не место – всё равно что заведомо отсечь треть белорусов, тех, кто трудится в полях и на фермах. Хотя если нет цели побеждать, на перспективу можно и не думать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Или второй деятель! Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. «Мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности». У меня встает вопрос: человек Президентом вообще-то собирается избираться? Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки».

Такая перспектива, к слову, была и в 1990-х, но Александр Лукашенко, придя к власти, буквально спас известный сегодня отечественный бренд. Не только этот. В то время как почти все бывшие советские республики пошли путём дешёвой приватизации: промышленные гиганты за бесценок были куплены теми, кто выше всего ставит выгоду.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять её надо, надо защитить, вы видите, что нас на части разрывают. Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. И мы должны выдержать это, и мы выдержим, не первый раз, и победим».

Для обновлённого белорусского правительства это первое и важнейшее напутствие от Президента. Да, сейчас не самое простое время, но, говорят ведь, оно тоже выбирает своих героев. А учитывая, что в кадровом реестре Главы государства тысячи кандидатур, этот выбор случайным не был.

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