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Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы было, что беречь, правительственный пул усилили новыми вице-премьерами. Ответственного за АПК Владимира Дворника сменил Александр Субботин. Он был министром промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии, хорошо знает все подводные камни работы интеграционных объединений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах
Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы было, что беречь,...
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