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Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

07.06.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Место в парке Подниколья на берегу Днепра, пройти мимо которого просто невозможно, – Свято-Никольский женский монастырь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

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Кажется, это такой островок умиротворения среди суеты, шума и совсем другой жизни рядом. В стенах обители все совершенно иначе: здесь живут те, кто отказался от мирских благ и посвятил свою жизнь вере.

Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

Небольшую экскурсию по монастырю провели и для Президента. Матушка рассказала о делах в обители. Сегодня в Свято-Никольском живут 15 монахинь.

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Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

Глава государства приехал сюда в Свято-Никольский женский монастырь в троицкую родительскую субботу. Поставил свечу за тех, кого рядом с нами больше нет.

Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

– Хотим вам преподнести икону Божией Матери Могилево-Братскую. Эта икона является покровительницей нашего города с 1655 года. Она много раз защищала город от врагов, много происходило исцелений. Мы хотим вам вручить эту икону.
– Спасибо.

Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

Настоятельница Свято-Никольского монастыря: в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами молились в том числе и за Президента

– Александр Григорьевич, мы все знаем вашу отеческую заботу и любовь. Очень было трогательно, когда на первый день Пасхи вот здесь возносилась молитва именно за вас. Все верующие благодарны. Нам есть, с чем сравнить, так как в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами и с благодарностью молились в том числе и за вас.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Место в парке Подниколья на берегу Днепра, пройти мимо которого просто невозможно, – Свято-Никольский женский монастырь, сообщили в программе...
 
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