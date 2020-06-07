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«Человек, у которого нет никаких кланов». Александр Лукашенко о назначении Ивана Тертеля на должность главы КГК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не секрет, что отсутствие дисциплины – одно из препятствий на пути достижения желаемого результата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Помогать снимать такие барьеры там, где они есть, и контролировать выполнение поручений главы государства входит в компетенции КГК. Его около пяти лет возглавлял Леонид Анфимов. Теперь он займётся другой работой, а на прежней его сменит экс-зампредседатель КГБ, 42-летний генерал Тертель.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Человек, у которого нет никаких кланов». Александр Лукашенко о назначении Ивана Тертеля на должность главы КГК
Новости Беларуси. Не секрет, что отсутствие дисциплины – одно из препятствий на пути достижения желаемого результата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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