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Деньги на даче Тихановского, виды на Румаса и слова Канопацкой. О чем говорил в Могилеве Бабарико
Источник материала: Tut.by
«Я иду не заниматься политикой. Я иду выстроить эффективную систему экономики», — сказал претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с инициативной группой в Могилеве 7 июня. Это была последняя на этом этапе избирательной кампании поездка по городам, сказал Бабарико, но после 19 июня запланированы еще 40 — по районам. Мы послушали, о чем экс-банкир два часа разговаривал с полусотней людей.
Встреча прошла в цеху предприятия ООО «Леванта Групп» — тут без труда поместилось около 50 человек, которые пришли увидеть Виктора Бабарико и задать ему вопросы. Один бизнесмен даже приехал из Минска — сказал, там не успел пообщаться, потому и воспользовался такой возможностью.
«Отойти от пропасти потери независимости»
До начала встречи представитель команды Бабарико, исполняя роль конферансье, общался с публикой, отвечал на некоторые вопросы и пошутил, что президент Александр Лукашенко пытается повторить то, что делают другие кандидаты в президенты: устроить пикет, поговорить с людьми.
— Вы же видели, как это было на «Комаровке»? А что вчера тут у вас было, знаете? — молодой человек имел ввиду
Выход Виктора Бабарико к микрофону могилевчане встретили аплодисментами. Кандидат в кандидаты улыбался и начал с того, что Могилев его удивил. Во-первых, это первый город, который встретил его дождем. А во-вторых, тут проходит единственный в стране драникфэст — так что визит в Могилев можно считать символичным после разошедшегося в интернете
Во время вступительного слова и после, отвечая на вопросы, Виктор Бабарико много говорил о необходимости разделения власти. Во-первых — на исполнительную, законодательную и судебную: реально, а не номинально. Во-вторых — разрешить избирать мэров городов, которые будут отвечать в том числе за развитие своего региона исходя из его специфики. И которые смогут вкладывать заработанные средства в свой же регион — в противовес нынешней практике, когда Минск решает, кому какой кусок бюджетного пирога отрезать и на что его тратить.
Причину нынешнего состояния экономики Беларуси Бабарико видит также в централизации власти. Повышение пенсионного возраста, семьи в социально опасном положении, поддержка убыточных предприятий, утечка мозгов и молодых кадров из страны, превалирование госпредприятий над частными, даже пробелы в поддержке и развитии культуры — все это результат выстроенной неэффективной системы экономики, считает потенциальный кандидат.
В ней же Виктор Бабарико видит опасность утраты независимости страны. Потому он считает, что перевод экономики из неэффективной в эффективную с помощью реформ поможет «отойти от пропасти потери независимости» и восстановить все остальные сферы жизни Беларуси.
«Два срока — и на улицу»
На довольно провокационный вопрос о том, не нужно ли «выгонять засидевшегося политика», который и выстроил эту систему экономики, Виктор Бабарико ответил, что это должен решить народ.
— При существующей системе власти любой станет диктатором. Ну, может, кроме вас, — сказал один из присутствующих под смех и аплодисменты.
— Стану-стану! — засмеялся Бабарико. — Если не сделаю первых двух шагов: это изменение в Конституции об отмене бессрочности. Два срока — и на улицу. И второе — то, что я уже говорил: разделение властей на абсолютно независимые друг от друга органы.
Тогда, пояснил Бабарико, президент будет «хорошим и правильным руководителем» — арбитром, который сможет оценивать реальное положение вещей. Сейчас, по мнению потенциального кандидата в президенты, вся система госуправления работает на то, чтобы доносить до главы государства ту информацию, которую он хочет слышать. И статистика работает так же.
«Огромное число чиновников достаточно компетентны, чтобы делать хорошие предложения»
На встрече спрашивали и том, можно ли будет нынешним чиновникам работать при смене власти. Виктор Бабарико считает, что чиновники определенно исполнительны, этого у них не отнять. А если ставить вопрос о том, кого и как наказывать, то кандидат считает, что если и наказывать — то только за совершение преступления.
— 95% чиновников, в том числе силовиков, преступлений не совершали, я уверен, — сказал Бабарико.
— Знаете ли вы Румаса и как вы относитесь к тому, чтобы пригласить его в вашу команду? Не секрет, что многие чиновники вам сочувствуют. Но им нужна своя фигура, — спросил могилевчанин.
— Я рад, если они мне сочувствуют. И я абсолютно уверен в том, что вы правы: очень огромное число чиновников достаточно компетентны, достаточно интеллектуальны и образованны, чтобы делать хорошие предложения. Просто есть запрос на исполнительность — и они их вносят. Я реально вижу предложения по выводу экономики после ковида — и под 80% из них я готов подписаться. А приняты меньше 5% из них. Не буду называть фамилии, но скажу, что я умею отличать умных от очень умных, умею формировать команду среди или из очень умных и потом не мешать им работать, — обтекаемо ответил Бабарико.
«Не надо ничего искать — приходите, я сам покажу»
На вопрос о том, что Виктор Бабарико думает насчет слов потенциальной кандидата в президенты, экс-депутата Анны Канопацкой — она в интервью «Белсат»
Ответил и на шуточный вопрос, сколько денег лежит у него под ковром дома — могилевчанин намекнул на
— Так что не надо ничего искать — приходите, я сам покажу, — улыбнулся Бабарико. И напомнил, что на следующем этапе он как кандидат в президенты полностью отчитается о своем имуществе.
О самом процессе избирательной кампании тоже говорили, и много. Во-первых, Виктор Бабарико напомнил всем, что инициативные группы действуют в рамках закона. А если им мешают провокаторы или закон нарушают силовики, то Бабарико рекомендовал инициативным группам не вставать против них, а действовать корректно и по закону: сворачивать сбор подписей, сообщать о нарушениях в милицию, в ЦИК, команде Бабарико.
Отдельно Виктор Бабарико остановился на том, как все эти 26 лет работали избирательные комиссии. По его словам, постоянные участники избирательных компаний в подробностях рассказали все подробности о том, где и как могут проходить фальсификации. И потому Бабарико призывает всех сознательных и честных белорусов подать заявки, чтобы стать членами избиркомов «вместо учителей, директоров школ и всех остальных, которых вынуждают идти и обманывать, а потом считают врагами и обвиняют в подтасовке».
— В комиссиях должны быть люди, которые готовы говорить правду и отстаивать ее. Давайте сделаем их героями. Давайте поблагодарим их, скажем «Спасибо, от тебя зависит наше будущее, будущее твое и твоих детей».
На следующем этапе кампании Виктор Бабарико собирается объехать районы. Говорит, его команда разбила территорию страны на 40 кластеров, которые нужно посетить за месяц с небольшим, и он «с ужасом смотрит на этот календарь». Но эти поездки важны не меньше, а может даже больше, чем по областным центрам.
— Нам нужно достучаться до людей, — сказал Виктор Бабарико.
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Могилев был последним городом в списке на этом этапе президентской кампании. Далее претендент в кандидаты на пост президента Виктор Бабарико поедет по районам...
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