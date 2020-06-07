|
Светлана Тихановская: Я крайне сомневаюсь в том, что Сергей мог заработать эти деньги
Источник материала: Tut.by
Потенциальный кандидат на выборах Светлана Тихановская
— Конечно, он занимался коммерческой деятельностью — сказала Тихановская. — Но я крайне сомневаюсь в том, что он смог заработать такие деньги,
— То есть эти деньги, вы полагаете, подкинули? — уточнил ведущий.
— Я не могу утверждать. Предполагать — да. Но это будет обвинением. Это дело Следственного комитета — доказывать.
— А это вообще преступление — держать дома 900 тысяч долларов? Я не совсем понимаю: в чем там может быть обвинение?
— Нет, это не преступление. Единственное преступление, которое можно вменять по этому прецеденту — это неуплата налогов. Но это не преступление — иметь такие деньги. Но мы-то реально понимаем, что если бы у нас были такие деньги — в семье или у Сергея, — то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа.
Также Тихановская сказала, что ожидает собрать сто тысяч подписей собрать вполне реально: «Скорее всего, мы это сделаем, потому что народ очень активно проявил свою гражданскую позицию, свое отношение к Сергею, к это позиции, к его каналу».
Про свое вероятное президентство она предпочла не говорить: «Давайте не будем заглядывать вперед, надо жить сегодняшним днем, потому что ситуация меняется каждый день».
Напомним, 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Позже находку
Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потенциальный кандидат на выборах Светлана Тихановская дала первое телевизионное интервью российскому телеканалу «Дождь». Она высказалась в том числе о деньгах,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)