Светлана Тихановская: Я крайне сомневаюсь в том, что Сергей мог заработать эти деньги

Источник материала: Tut.by

Потенциальный кандидат на выборах Светлана Тихановская дала первое телевизионное интервью российскому телеканалу «Дождь». Она высказалась в том числе о деньгах, которые нашли на даче ее мужа Сергея Тихановского.

— Конечно, он занимался коммерческой деятельностью — сказала Тихановская. — Но я крайне сомневаюсь в том, что он смог заработать такие деньги,

— То есть эти деньги, вы полагаете, подкинули? — уточнил ведущий.

— Я не могу утверждать. Предполагать — да. Но это будет обвинением. Это дело Следственного комитета — доказывать.

— А это вообще преступление — держать дома 900 тысяч долларов? Я не совсем понимаю: в чем там может быть обвинение?

— Нет, это не преступление. Единственное преступление, которое можно вменять по этому прецеденту — это неуплата налогов. Но это не преступление — иметь такие деньги. Но мы-то реально понимаем, что если бы у нас были такие деньги — в семье или у Сергея, — то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа.

Также Тихановская сказала, что ожидает собрать сто тысяч подписей собрать вполне реально: «Скорее всего, мы это сделаем, потому что народ очень активно проявил свою гражданскую позицию, свое отношение к Сергею, к это позиции, к его каналу».

Про свое вероятное президентство она предпочла не говорить: «Давайте не будем заглядывать вперед, надо жить сегодняшним днем, потому что ситуация меняется каждый день».

Напомним, 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Позже находку прокомментировало МВД.

Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.