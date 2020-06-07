Источник материала: ОНТ

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – запомните это название. Это масштабный проект, который состоит из 14 заводов. Словно космические технологии в агросекторе. Технологии, которые позволят вывести на новый уровень отечественное животноводство и нарастить экспорт уникальной продукции. Александр Лукашенко сравнил БНБК с другими технологичными брендами Беларуси. Татьяна Ревизоре оценила знаковый проект с высоты птичьего полета и рассмотрела его специфику под микроскопом.

Космическим масштабом аграрное завтра поражает уже сегодня. И дело не в огромной территории, хотя по площади она сопоставима с десятью стадионами «Динамо»! Под Руденском растёт корпорация будущего. Её запуск станет революцией в АПК. Туда придут современные биотехнологии.

Экскурсию по грандиозной стройке проводит Надежда Котковец. Опытный аграрий – одна из топ-менеджеров в БНБК. Глубокой переработкой зерна здесь начнут заниматься ближе к августу. В единой технологической цепочке – 14 заводов. Вводить их будут поэтапно. Начнут с производства высокоэффективных комбикормов.

Благодаря передовой технологии, зерно превратят в необходимые аминокислоты. Продукт для рынка Беларуси не только инновационный, но и импортозамещающий. До этого лизин, треонин и триптофан приходилось покупать в Китае, отдавая ежегодно около 100 миллионов долларов. Мощности БНБК не только с лихвой обеспечат потребности внутреннего рынка, но и позволят продавать излишки за рубеж. На экспорт пойдёт около 40%.

Каждое утро на ферму «Баторовка» привозят свежую партию корма. Подход как в лучших ресторанах. Ведь от того, что попадёт на трапезу бурёнкам, напрямую зависит их продуктивность.

Свои комбикорма в «Прогресс-Вертелишках» готовили десятилетиями. Но премиксы пока приходится закупать у частника.

Ни в ЕАЭС, ни у ближайших соседей на Западе аналогичных производств нет. Технология получения аминокислот эксклюзивна. Есть она у Китая, США, Кореи, Индонезии… Теперь в этом клубе и Беларусь.

Создание биотехнологической корпорация – крупнейший аграрный инвестпроект. О нем на неделе докладывали Александру Лукашенко.

По значимости БНБК Президент сравнит с атомной станцией, а также космическими разработками. По факту речь идёт о создании новой отрасли белорусской экономики. В локомотиве АПК ведущую роль отводят высоким технологиям.

Срок реализации проекта – до 2032 года. По расчётам, окупиться он за 6-7 лет. Зерно нового урожая поступит на комбикормовый завод этим летом. Со следующего года заработает производство аминокислот. Медлить с запуском не намерены: на 80% продукции уже сделан предзаказ. Корм для ценных пород рыб забронировали в Норвегии, а премиксы готовы покупать в Чехии, Литве, Польше, России, Украине. Среди тех, кого с БНБК связывает рамочный договор, есть и первая Минская птицефабрика.

Потребность в комбикормах на внутреннем рынке сегодня составляет более восьми миллионов тонн продукции в год. Обеспечить этот объём удаётся, но мощности АПК расширятся. Растут и запросы.

Не за горами и третья очередь проекта. Копилку достижений пополнят витамины. Бизнес-концепцию одобрил Президент.

Уже в ближайшие годы выручка БНБК составит около миллиарда долларов. Корпорация даст более тысячи рабочих мест и станет драйвером агропромышленного комплекса. И раз в концепции – глубокая переработка зерна, то, пользуясь метафорой, оно уже посеяно. Осталось дождаться урожая.

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