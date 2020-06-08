ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Организаторов и участников несанкционированного митинга на Комаровке задержали

08.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Центр Минска, Комаровка. Кто-то идет за покупками, кто-то – поставить подпись за одного из претендентов на звание кандидата в президенты. 

А кто-то прилично подзабытый использует момент, чтобы хайпануть и устроить очередную провокацию... Устроить несанкционированный митинг, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны милиции о его незаконности и увещевания разойтись.

Этим людям не надо в президенты. Они открыто об этом заявляют. Их задача – наделать побольше шума. Более того, они официально не имеют никакого отношения к зарегистрированным инициативным группам. И своими действиями только мешали сборщикам подписей. 

В результате организаторы сего действа Павел Северинец, Ольга Николайчик, Вера Мищенко, Александр Гречишников, а также ещё 14 наиболее активных участников несанкционированного мероприятия были задержаны.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр Минска, Комаровка. Кто-то идет за покупками, кто-то – поставить подпись за одного из претендентов на звание кандидата в президенты.  А кто-то прилично...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало - о гарантиях первому президенту: Он имеет право на обычную нормальную жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика