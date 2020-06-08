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Организаторов и участников несанкционированного митинга на Комаровке задержали
Источник материала: ОНТ
Центр Минска, Комаровка. Кто-то идет за покупками, кто-то – поставить подпись за одного из претендентов на звание кандидата в президенты.
А кто-то прилично подзабытый использует момент, чтобы хайпануть и устроить очередную провокацию... Устроить несанкционированный митинг, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны милиции о его незаконности и увещевания разойтись.
Этим людям не надо в президенты. Они открыто об этом заявляют. Их задача – наделать побольше шума. Более того, они официально не имеют никакого отношения к зарегистрированным инициативным группам. И своими действиями только мешали сборщикам подписей.
В результате организаторы сего действа Павел Северинец, Ольга Николайчик, Вера Мищенко, Александр Гречишников, а также ещё 14 наиболее активных участников несанкционированного мероприятия были задержаны.
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Центр Минска, Комаровка. Кто-то идет за покупками, кто-то – поставить подпись за одного из претендентов на звание кандидата в президенты. А кто-то прилично...
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