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Образование в Беларуси. Смотрите новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ

08.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Образование в Беларуси. Смотрите новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ

Достижения, яркие события всегда вспоминать приятно. А в некоторых случаях еще и полезно. Телеканал ОНТ продолжает вспоминать о лучшем, что произошло в нашей стране за последние годы в совершенно разных сферах жизни. Проект «Достояние Республики» знакомит вас с событиями, которыми можно смело гордиться. Речь пойдет о развитии отечественного образования.


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Достижения, яркие события всегда вспоминать приятно. А в некоторых случаях еще и полезно. Телеканал ОНТ продолжает вспоминать о лучшем, что произошло в нашей...
 
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