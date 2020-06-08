Образование в Беларуси. Смотрите новый документальный фильм из цикла «Достояние Республики» на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Достижения, яркие события всегда вспоминать приятно. А в некоторых случаях еще и полезно. Телеканал ОНТ продолжает вспоминать о лучшем, что произошло в нашей стране за последние годы в совершенно разных сферах жизни. Проект «Достояние Республики» знакомит вас с событиями, которыми можно смело гордиться. Речь пойдет о развитии отечественного образования.





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