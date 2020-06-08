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Белорусы начали экономить на одежде

08.06.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Семьи начали сокращать расходы на одежду и обувь уже в первом квартале этого года, еще до разгара кризиса.

Структура расходов белорусских домохозяйств из года в год мало меняется. Основную долю своих средств люди тратят на еду (37%). Следующие по значимости траты – на жилье и транспорт – идут с большим отрывом. По 6-7% занимают расходы на одежду, предметы домашнего обихода, связь, здравоохранение. На все остальное белорусы тратятся по минимуму: это отдых, посещение заведений общепита и культурных мест, образование и т.д.

Такой расклад мы наблюдали в начале прошлого года – он же сохранился и в I квартале нынешнего. За одним исключением – белорусы начали экономить на одежде и обуви.


Статистика по первому кварталу охватывает в основном докризисный период. Кроме того, на этот период пришлась девальвация и спровоцированный ею «хапун»: люди скупали товары длительного пользования, в основном, бытовую технику. Рост товарооборота непродовольственных товаров за квартал составил 8%. Однако обновление гардероба в шоппинг-листы белорусов не вошло. Возможно, это было связано с ожиданием кризиса и сокращения доходов.

Занятые в торговле одеждой и обувью ИП несколько раз заявляли в прессе о сворачивании своей деятельности из-за падения спроса. По этому поводу были конфликты с держателями торговых центров. Видимо, по итогам второго квартала мы увидим еще большее проседание торговли легпромом.

 
 
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Семьи начали сокращать расходы на одежду и обувь уже в первом квартале этого года, еще до разгара кризиса.
 
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