Источник материала: Ежедневник

Семьи начали сокращать расходы на одежду и обувь уже в первом квартале этого года, еще до разгара кризиса.

Структура расходов белорусских домохозяйств из года в год мало меняется. Основную долю своих средств люди тратят на еду (37%). Следующие по значимости траты – на жилье и транспорт – идут с большим отрывом. По 6-7% занимают расходы на одежду, предметы домашнего обихода, связь, здравоохранение. На все остальное белорусы тратятся по минимуму: это отдых, посещение заведений общепита и культурных мест, образование и т.д.

Такой расклад мы наблюдали в начале прошлого года – он же сохранился и в I квартале нынешнего. За одним исключением – белорусы начали экономить на одежде и обуви.





Статистика по первому кварталу охватывает в основном докризисный период. Кроме того, на этот период пришлась девальвация и спровоцированный ею «хапун»: люди скупали товары длительного пользования, в основном, бытовую технику. Рост товарооборота непродовольственных товаров за квартал составил 8%. Однако обновление гардероба в шоппинг-листы белорусов не вошло. Возможно, это было связано с ожиданием кризиса и сокращения доходов.

Занятые в торговле одеждой и обувью ИП несколько раз заявляли в прессе о сворачивании своей деятельности из-за падения спроса. По этому поводу были конфликты с держателями торговых центров. Видимо, по итогам второго квартала мы увидим еще большее проседание торговли легпромом.