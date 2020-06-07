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Штаб Бабарико заявил, что собрано 167 тысяч подписей
Источник материала: Tut.by
Инициативная группа Виктора Бабарико собрала 167 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. Об этом
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В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети: нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.
На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент — Александр Лукашенко. Он собрал
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На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент - Александр Лукашенко.
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