СК начал вызывать на допрос людей, жертвовавших деньги на расследования Сергея Сацука

Источник материала: Ежедневник

Люди, которые жертвовали свои кровные средства на поддержку журналистских расследований Сергея Сацука, начали обращаться в «Ежедневник» за помощью, так как их вызывают в СК для допроса.

Как уже писал «Ежедневник», в последнее время СК начал активно действовать в довольно неожиданном направлении при расследовании уголовного дела Сергея Сацука . В отношении редактора портала, журналиста-расследователя, пытаются сформировать обвинение в мошенничестве на том основании, что по Закону «О СМИ» он не является «журналистом средства массовой информации» и поэтому в принципе не мог заниматься журналистскими расследованиями. Соответственно, он изначально вводил людей в заблуждение. Да при этом еще, якобы, и тратил деньги на себя, а не на журналистские расследования. «Ежедневник» получил новые доказательства того, что следствие активно пытается сформировать состав преступления, где его в принципе нет.

К нам обратились люди, которые жертвовали свои средства на журналистские расследования Сергея Сацука и сообщили, что их вызывают в СК на допрос именно в связи с перечислением денег. При этом люди напуганы и просят оказать им правовую помощь по данному вопросу. Вызывают на допрос даже тех людей, которые пожертвовали совсем незначительную сумму, например, 10 рублей.

К сожалению, мы вынуждены были ответить, что не можем оказать такую помощь, поскольку это будет расценено, как давление на свидетелей. Однако молчать по этому поводу мы также не могли, так как в некоторой степени несем ответственность за тех людей, которые решили поддержать журналистские расследования Сергея Сацука. Ведь именно на портале «Ежедневник» был объявлен сбор средств.

Каждый человек вправе сам решать, кому и какую сумму жертвовать и на что. И если он считает, что его обманули, то он исключительно сам, по собственной инициативе может обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Вызывать таких людей в СК в качестве свидетелей нет никаких оснований. Поэтому причина их вызова может быть только одна. Она настолько очевидна, что мы ее даже называть не будем. Но в действиях следствия есть еще один интересный момент, который нужно затронуть.

С учетом того, что Сергея Сацука разрабатывали минимум полтора года, есть вероятность того, что среди жертвователей в поддержку журналистских расследований есть кто-то, кто специально закинул определенную сумму на счет Сергея, чтобы в нужный момент выскочить, как черт из табакерки, с заявлением, будто его обманули. Возможно, именно этим и объясняется новое неожиданное направление расследования. Это всего лишь предположение и очень хочется верить, что оно не подтвердится, но исключать его полностью все же нельзя. С другой стороны, если кто-то имел какие-то претензии и считал, что его деньги потрачены как-то не так, как заявлялось, он мог в любой момент потребовать их вернуть. И они были бы возвращены без всяких вопросов и споров. Но таких обращений не было.

Интересно, что еще до объявления сбора средств на журналистские расследования, Сергей Сацук вел переговоры с рядом бизнесменов, чтобы они помогли создать фонд поддержки журналистских расследований в Беларуси. Такие фонды, кстати, есть в каждой цивилизованной стране. Их даже открывают отдельной крупные известные компании, чтобы показать свою гражданскую позицию. Например, есть такой фонд у компании Bosch.

Но белорусские бизнесмены не захотели участвовать в этом. Главная причина среди прочих – опасения преследований со стороны властей и потеря бизнеса. Как теперь видим, их опасения имели под собой все основания.