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Это еда или название реально существующей группы? Тест, который вы пройдете на 10 из 10
Источник материала: Tut.by
Замечали, что некоторые музыкальные группы называются очень странно — например, в честь еды? В последнее время «съедобных» названий коллективов стало так много, что мы решили сделать по ним тест. Вам всего-то нужно понять, что из двух вариантов — название русскоязычной группы, а что — просто какие-то блюда. Проверьте свою интуицию прямо сейчас.
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Замечали, что некоторые музыкальные группы называются очень странно - например, в честь еды? В последнее время «съедобных» названий коллективов стало так много,...
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