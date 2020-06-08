Это еда или название реально существующей группы? Тест, который вы пройдете на 10 из 10

Источник материала: Tut.by

Замечали, что некоторые музыкальные группы называются очень странно — например, в честь еды? В последнее время «съедобных» названий коллективов стало так много, что мы решили сделать по ним тест. Вам всего-то нужно понять, что из двух вариантов — название русскоязычной группы, а что — просто какие-то блюда. Проверьте свою интуицию прямо сейчас.

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