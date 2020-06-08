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«Ответьте мне, как отец отцу». Отец задержанного в Гродно сборщика подписей написал открытое письмо Лукашенко

08.06.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Фурманов обратился к главе Беларуси с открытым письмом. Его сына Дмитрия Фурманова, координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области, схватили вместе со стулом из-за стола, где он собирал подписи во время пикета 29 мая. «Радыё Свобода» приводит его письмо полностью.

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Александр Фурманов, отец задержанного Дмитрия Фурманова
«Открытое письмо-обращение к Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г.От подполковника в отставке, инвалида 2-й группы Фурманова Александра Васильевича, отца Фурманова Дмитрия Александровича.

Уважаемый Александр Григорьевич!

Сложились обстоятельства, которые вынудили меня обратиться к вам с этим письмом-обращением.

Я прослужил в рядах Вооруженных Сил 27 лет. В 1989 году, после окончания учебы в Военной академии имени Фрунзе в городе Москва, я по собственному желанию (так как имел на это право) был направлен для дальнейшего прохождения службы в Беларусь, город Гродно на должность командира воинской части. С огромным удовольствием я со своей семьей (жена и два сына) приехал в Беларусь.

К большому сожалению, мы сразу же столкнулись с трудностями, основная из них — это отсутствие жилья, в течение 9 лет нам с семьей пришлось скитаться по съемным квартирам, жить на территории части в приспособленном под жилье помещении. За это время наш старший сын успел закончить школу, отслужить в армии Республики Беларусь, жениться и у нас родилась внучка. На нашу большую семью мы с трудом получили двухкомнатную квартиру, в которой я проживаю с женой до сих пор.

Наши оба сына Алексей и Дмитрий получили высшее образование, закончили университеты, на данный момент по специальности не работают, так как нет возможности устроиться на достойную работу в соответствии с полученным образованием, везде процветает протекционизм, кумовство, взяточничество.

Уже подросли внуки, их у нас пятеро от старшего сына и правнучка. Старшая внучка снимает квартиру (свою построить нет никакой возможности), заканчивает Гродненский университет [имеми Янки Купалы], внук учится в аграрном университете, оба они не видят перспективы для нормального трудоустройства по специальности и достойной жизни в нашей стране, как и большинство молодых людей в Республике Беларусь, полагают, что придется искать лучшей жизни за границей.



Дмитрий Фурманов за столом, 29 мая

Наш сын Дмитрий всегда отличался высоким чувством нетерпимости к несправедливости, неоднократно обращался к руководству и администрации города Гродно, где указывал на случаи бесхозяйственности и отсутствие должного реагирования чиновников на указанные недостатки.

На этой почве он познакомился с блогером Тихановским Сергеем, поддержал его инициативы по улучшению жизни людей в Республике еларусь. Сам он на данном этапе не имеет ни квартиры, ни хорошей работы, ему 36 лет, не может завести семью, завести детей.

29 мая 2020 года в городе Гродно проходил пикет по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Тихановской Светланы, в котором Дмитрий участвовал в качестве сборщика подписей, так как является членом инициативной группы по городу Гродно.

Мы, как родители, приехали на площадь города Гродно, повидаться с сыном, привезли ему перекусить, так как он не проживает сейчас с нами. Он сидел за столом и принимал подписи граждан.

В это время на наших глазах состоялась провокационная акция против Сергея Тихановского, мы находились рядом со столиком, за которым работал Дмитрий. В этот момент шестеро молодых парней в гражданской форме одежды подбежали к сыну, схватили его вместе со стулом и потащили через сквер к автомобилю с минскими госномерными знаками. Я вместе с женой и несколькими свидетелями побежал за ними. Его запихнули в автомобиль, я пытался остановить движение автомобиля, встав перед ним, но был чуть не избит, при этом получил травму ноги, но автомобиль уехал в неизвестном направлении, есть свидетели, которые сняли данный инцидент.

В течение двух суток мы с женой пытались выяснить, где находится наш сын после похищения. На наши вопросы ни в одном РОВД города Гродно мы не получили подтверждения, где он находится. На мое заявлению поданное 29 мая 2020 года в 22 часа 45 минут в Ленинский РОВД города Гродно об исчезновении сына, я до сих пор так и не получил ответа.

Особенно возмущают поведение сотрудников УВД в отношении граждан, обращающихся к ним за помощью. В здание УВД не войти, железная дверь, решетка, вопросы конкретным лицам не задать, дежурные отмахиваются или вообще не обращают внимания.

Узнав из других источников, что наш сын находится в Минске в ИВС, мы выехали в Минск 1 июня для выяснения обстоятельств. Нам подтвердили его местонахождение. В данный день закончилось трехсуточное задержание без предъявления обвинения и продлили срок пребывания в ИВС до 10 суток, о чем нам сообщил адвокат.

В связи с вышеизложенным вынуждены задать вам ряд вопросов:

Почему в нашем государстве не соблюдаются требования основного закона Конституции Республики Беларусь О свободе выражения граждан?
Почему органы правопорядка вместо защиты граждан от произвола выполняют ответные действия?
Как нашим детям и внукам жить в дальнейшем в таком бесправном государстве?
Почему мой сын незаконно задержан и содержится в ИВС?
Александр Григорьевич, ответьте мне как отец отцу, почему ваши дети могут работать и жить достойно, а мои дети не имеют такой возможности. Я на протяжении всего проживания в Республике Беларусь и моей службы в рядах Вооруженных сил всегда вас поддерживал и относился к вам, как к законно избранному президенту с большим уважением.

Жду вашего реагирования на мое обращение.

Фурманов А. В.».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Фурманов обратился к главе Беларуси с открытым письмом. Его сына Дмитрия Фурманова, координатора инициативной группы Светланы Тихановской по...
 
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