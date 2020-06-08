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СК завершил расследование ДТП в Дзержинском районе

08.06.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Авария произошла 28 декабря прошлого года, погибли два человека - это супружеская пара. Напомним, на трассе Р1 произошло касательное столкновение автомобилей "форд" и "крайслер". Водители выставили аварийные знаки и ждали ГАИ. В салонах машин были пассажиры. В это время по той же трассе двигались два автопоезда "вольво". Водитель первого, заметив ДТП, перестроился в правый ряд. По данным следствия, шофер второго ехал на минимальной дистанции со скоростью 90км/ч. Отреагировать оперативно он не успел и столкнулся с автомобилем "форд". Последний по инерции врезался в крайслер, который находился впереди.

25-летний водитель "форда" получил травмы, а его отец скончался на месте, спустя неделю в больнице погибла и его мать. Причина происшествия, по версии следователей, заключается в нарушении ПДД. Конкретнее, водитель "вольво" неверно выбрал скорость в условиях ограниченной обзорности дороги. Мужчине предъявлено обвинение за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц. 
 
 
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Авария произошла 28 декабря прошлого года, погибли два человека - это супружеская пара. Напомним, на трассе Р1 произошло касательное столкновение автомобилей "форд"...
 
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