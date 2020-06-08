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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК завершил расследование ДТП в Дзержинском районе Авария произошла 28 декабря прошлого года, погибли два человека - это супружеская пара. Напомним, на трассе Р1 произошло касательное столкновение автомобилей "форд"...

Авария произошла 28 декабря прошлого года, погибли два человека - это супружеская пара. Напомним, на трассе Р1 произошло касательное столкновение автомобилей "форд" и "крайслер". Водители выставили аварийные знаки и ждали ГАИ. В салонах машин были пассажиры. В это время по той же трассе двигались два автопоезда "вольво". Водитель первого, заметив ДТП, перестроился в правый ряд. По данным следствия, шофер второго ехал на минимальной дистанции со скоростью 90км/ч. Отреагировать оперативно он не успел и столкнулся с автомобилем "форд". Последний по инерции врезался в крайслер, который находился впереди.25-летний водитель "форда" получил травмы, а его отец скончался на месте, спустя неделю в больнице погибла и его мать. Причина происшествия, по версии следователей, заключается в нарушении ПДД. Конкретнее, водитель "вольво" неверно выбрал скорость в условиях ограниченной обзорности дороги. Мужчине предъявлено обвинение за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц.