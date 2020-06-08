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В Климовичском районе молния ударила в торговый центр
Источник материала: ОНТ
В торговом центре в одном из агрогородков Климовичского района произошел пожар. Об этом
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 7 июня около 16 часов. Загорелся торговый центр в агрогородке Милославичи. В результате пожара огнем были повреждены 4 квадратных метра стропильной системы.
В результате возгорания никто не пострадал. Причиной пожара стало попадание молнии в здание торгового центра.
Фото: pixabay
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В торговом центре в одном из агрогородков Климовичского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о происшествии поступило спасателям в...
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