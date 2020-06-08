В Климовичском районе молния ударила в торговый центр

Источник материала: ОНТ

В торговом центре в одном из агрогородков Климовичского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 7 июня около 16 часов. Загорелся торговый центр в агрогородке Милославичи. В результате пожара огнем были повреждены 4 квадратных метра стропильной системы.

В результате возгорания никто не пострадал. Причиной пожара стало попадание молнии в здание торгового центра.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram