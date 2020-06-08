Зеленского заметили в супермаркете Киева

Как написала в Facebook Людмила Архарова, она встретила президента в магазине Good Wine.

"В маске можно оставаться незамеченным… И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", – отметила женщина.





На видео президент стоит с тележкой, наполненной разными продуктами.