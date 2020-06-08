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Автокинотеатр в Гомеле расширяет зрительскую аудиторию
Источник материала: ОНТ
Альтернатива закрытому залу. Автокинотеатр в Гомеле расширяет аудиторию – кино под открытым небом теперь и для детей.
Кинозалом стала просторная стоянка на окраине города площадью около трех тысяч квадратных метров. Звук для каждого зрителя отдельно передаётся по радиоприемнику на определённой частоте. Это создает эффект присутствия. А картинка на большом экране видна даже днём.
Репертуар разнообразный: от мультфильмов до классики отечественного и зарубежного кинематографа.
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Альтернатива закрытому залу. Автокинотеатр в Гомеле расширяет аудиторию – кино под открытым небом теперь и для детей. Кинозалом стала просторная стоянка на...
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