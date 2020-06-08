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Могилевские областные чиновники не захотели отдавать России памятник Ленину

08.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевский облисполком посчитал провокационным предложение передать России памятник Владимиру Ленину, стоящий в центре Могилева. В то же время облисполком накажет могилевских городских чиновников за нарушение закона об обращениях граждан.




Поступившие предложения не носят конструктивного характера и имеют явный провокационный подтекст, говорится в ответе зампредседателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко относительно пожелания граждан передать памятник Ленину в дар руководству России в честь обнуления каденций президента Владимира Путина. До этого граждане обращались в Могилевский горисполком, но получили на свое обращение отрицательный ответ, который обжаловали в облисполкоме.

«В то же время установлено, что Могилевским горисполкомом не приняты меры для полного и всестороннего рассмотрения обращения. В этой связи в адрес Могилевского горисполкома направлено представление о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности», – сообщает областной чиновник, не раскрывая суть нарушения нижестоящих клерков.

«Они посчитали коллективное обращение граждан, которые под игом коммунизма жили, провокационным. Я обжалую это в суде», – заявил инициатор обращения, общественный активист Алексей Павловский. При этом он положительно отозвался на решение привлечь горисполкомовских чиновников к дисциплинарной ответственности.

«Пора уже провести суд над коммунизмом, и эти идолы, которые здесь наставили, нам ни к чему. Ленин — вдохновитель красного террора, на счету которого миллионы жизней. И не должен быть в Могилеве этот памятник на видном месте», – сказал Павловский.

Напомним, что инициатива, под которой в марте 2020 года подписались более 70 жителей Могилева, о передаче Российской Федерации, а именно – “кремлевскому руководству”, памятника Ленину, не нашла поддержки у Могилевского горисполкома. Чиновники предпочли тратить деньги налогоплательщиков на ремонт скульптуры человека, не имеющего к городу непосредственного отношения, считая ее историко-культурной ценностью. Ремонт памятника обошелся бюджету Могилева в 160 тыс. рублей.

Ранее в Сети прошел сбор подписей против трат денег из городского бюджета на то, что «не имеет для белорусского народа никакой значимости». Городские власти в лице коммунальных служб в ответ почему-то заявили, что снести монумент будет дороже.
 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевский облисполком посчитал провокационным предложение передать России памятник Владимиру Ленину, стоящий в центре Могилева. В то же время облисполком...
 
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