|
Блогер Масловский прокомментировал вчерашние задержания: те, кто "за прописку" тащат в автозаки победителей олимпиад
Источник материала: Партизан
В списке тех, кто вчера был задержан в Минске, оказались парни, которых еще недавно называли "гордостью Беларуси".
Минск, 7 июня 2020 года
- Двух ребят с бело-красно-белым флагом забрали около Силуэта (Минск). Они гордость БГУИРа (радиотехнический институт) и всей Беларуси, -- сообщает блогер Николай Масловский. -- Победители международных соревнований по программированию, финалисты престижного Чемпионата мира по программированию среди студенческих команд. Это золотой фонд нации. Это Вистяж Алексей и Рожков Дмитрий. А мус... та (цензура -- Прим.) кто? Они просто за прописку в Минске... без олимпиад и конкурсов. Просто хватают мирных людей и защищают Дрозды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер Масловский прокомментировал вчерашние задержания: те, кто "за прописку" тащат в автозаки победителей олимпиад
В списке тех, кто вчера был задержан в Минске, оказались парни, которых еще недавно называли "гордостью Беларуси".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)