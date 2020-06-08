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Блогер Масловский прокомментировал вчерашние задержания: те, кто "за прописку" тащат в автозаки победителей олимпиад

08.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списке тех, кто вчера был задержан в Минске, оказались парни, которых еще недавно называли "гордостью Беларуси".


Минск, 7 июня 2020 года


- Двух ребят с бело-красно-белым флагом забрали около Силуэта (Минск). Они гордость БГУИРа (радиотехнический институт) и всей Беларуси, -- сообщает блогер Николай Масловский. -- Победители международных соревнований по программированию, финалисты престижного Чемпионата мира по программированию среди студенческих команд. Это золотой фонд нации. Это Вистяж Алексей и Рожков Дмитрий. А мус... та (цензура -- Прим.) кто? Они просто за прописку в Минске... без олимпиад и конкурсов. Просто хватают мирных людей и защищают Дрозды.
 
Теги: Минск
 
 
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В списке тех, кто вчера был задержан в Минске, оказались парни, которых еще недавно называли "гордостью Беларуси".
 
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